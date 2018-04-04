"Общество сдало экзамен на зрелость и ответственность?"

"Полиция меняется и развивается как часть общества. И нет волшебной палочки, чтобы изменения наступили сразу - в отрыве от того, что происходит в обществе и как в сказке немедленно" по щучьему велению ". Полиция тоже часть нашего общества, и процесс ее реформы продолжается . Изменения, которые уже состоялись - фундаментальные, но это тяжелый путь изменений, по которому нужно идти - шаг за шагом. И он займет несколько лет. Очень важно, при этом, не реагировать на политическую конъюнктуру, или вой очередного политика или блоггера -популиста. Нужно делать то, что и должна , Воспитывать новые кадры и результат с каждым месяцем будет все более ощутим. Реформа состоялась и она продолжается " , - отметил Аваков в интервью " ЛигаБизнесИнформ " .

"Важно, что мы не рассчитываем только на эти, ограниченные во времени кадровые кампании. Процесс кадровой ревизии и очистки - это длинная и системная работа. Мы полностью обновили Департамент внутренней безопасности, завели туда новых, хорошо подготовленных сотрудников и эта служба работает очень эффективно. в среднем, каждые два дня по подозрению в коррупции, через должностные правонарушения задерживается сотрудник полиции - это около 200 человек в год. Много или мало? Если сравнить с 2010-м годом - разница в 30 раз! " , - добавил глава МВД.

"Мы приняли решение принять совершенно новую идеологию: выстроить систему, в которой МВД - гражданское ведомство европейского типа - менеджер самостоятельных органов исполнительной власти. Я стал первым министром МВД, отказался от огромного числа полномочий, передал тактическое управление Нацполициею, гвардией, пограничной службой - профессиональным командирам. А сам стал координатором и менеджером, который лоббирует и контролирует эти органы и определяет стратегию реализации государственной политики в сфере внутренних дел " , - заявил Аваков.

"При этом, мы ликвидировали одиозные и коррупционно-емкие подразделения, которым все сталкивались на бытовом уровне: ГАИ, МРЭО, транспортную и ветеринарную милицию. И создали вместо них современные структуры государственного сервиса: функции ГАИ теперь выполняют патрульная и дорожная полиция (18000 - новых молодых полицейских, набранных по конкурсу), постсоветские МРЭО заменили сервисные центры МВД - вместо раздражающего процедуры, как это было раньше для всех автовладельцев - open speace, четкая процедура и комфортные условия, онлайн-сервис. в этом году закроются посл ни отделения старого типа и этот этап изменений будет завершено " , - резюмировал министр.