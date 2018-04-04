Великобритания назвала "извращенным" российское предложение по совместному расследованию дела об отравлении бывшего шпиона Сергея Скрипаля и его дочери, передает со ссылкой на DW.

Соответствующее заявление сделала британская делегация во время встречи исполнительного совета Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО), которая на призыв России собралась на внеочередное заседание в среду, 4 апреля, для обсуждения отравления Скрипаля.

"Это тактика для отвлечения внимания, и еще больше дезинформации производится для того, чтобы уклониться от вопросов, на которые российские власти должны ответить", - отметила британская делегация.

Кроме того, в тот же день ФРГ подтвердила, что не изменит позицию по ситуации с отравлением.

"Ничего не изменилось. Мы разделяем взгляд Великобритании, очень вероятно, что за всем этим стоит Россия", - заявила пресс-секретарь правительства ФРГ Ульрике Деммер в среду.

Напомним, накануне эксперты из химической лаборатории Porton Down в Великобритании заявили, что они не стали определять происхождение нервно-паралитического вещества "Новичок", которое было использовано при отравлении экс-шпиона Сергея Скрипаля и его дочери в Солсбери.

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