Всего на пиковые даты с 6 по 10 апреля Укрзализныця назначила 26 дополнительных поезда в популярных направлениях, сообщил и.о. председателя правления компании.

В Украине к Пасхе запустят еще три дополнительных поезда, информирует svodka.net.

Акционерная госкомпания Укрзализныця к пасхальным праздникам, помимо ранее назначенных 23 дополнительных поездов, назначила еще 3 состава. Об этом в среду, 4 апреля, сообщила пресс-служба госкомпании со ссылкой на и.о. председателя правления компании Евгения Кравцова.

Всего на пиковые даты с 6 по 10 апреля компания назначила 26 дополнительных поезда в популярных направлениях.

В частности, назначен дополнительный поезд № 239 Киев — Ужгород отправится из Киева 6, 8 апреля в 19:44 и прибудет в Ужгород на следующий день в 10:56. В обратном направлении из Ужгорода поезд отправится 7 и 9 апреля в 19:05 и прибудет в Киев на следующий день в 10:09.

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К Пасхе в Украине запустят еще три дополнительных поезда

Поезд № 152/151 Киев — Херсон будет курсировать 7 апреля, отправление из Киева в 8:00 и приход в Херсон в 18:57. Отправление из Херсона в 09:30 и приход в Киев в 19:16.

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Поезд № 251/252 Днепр — Кривой Рог — Одесса будет курсировать 6, 8 апреля, отправление из Днепра в 21:55, приход в Одессу в 11:45. Обратно поезд осуществит рейсы 7, 9 апреля, отправление из Одессы в 15:22 и приход в Днепр в 5:07.

Ранее Укрзализныця назначила к Пасхе 23 поезда:

Поезд № 235 Ужгород — Харьков будет курсировать до Ужгорода 6, 9 апреля, отправление в 10:27 и приход в 11:50. Отправление из Ужгорода 4, 7 и 10 апреля в 18:00 и приход в Харьков на следующий день в 19:30.

Поезд № 191/192 Киев — Львов будет курсировать 6, 7 и 9 апреля с отправлением из Киева в 08:03 и прибытием во Львов в 17:55. В обратном направлении поезд будет отправляться в 11:58 и прибывать в Киев в 21:46.

Поезд № 243/244 Киев — Львов осуществит рейсы 7 и 10 апреля. Отправление из Киева в 5:27 и приход во Львов в 14:20. В обратном направлении отправление в 09:40 и приход в 19:05.

Поезд № 755/756 Киев — Львов 6 и 9 апреля отправится из Киева в 23:31 и прибудет во Львов в 5:43. В обратном направлении отправление в 23:00 и приход в 5:18.

Поезд № 197/198 Киев — Ковель отправится в рейсы 7 и 9 апреля. Отправление из Киева в 7:28 и приход в Ковель в 16:53. Обратно из Ковеля поезд отправится в 11:03 и прибудет в Киев в 19:53.

Поезд № 207 Киев — Ужгород осуществит рейсы в Ужгород 6 и 8 апреля, в обратном направлении — 7 и 9 апреля. Поезд будет отправляться из Киева в 15:28 и прибывать в Ужгород в 10:08. Из Ужгорода поезд будет отправляться в 18:17 и прибывать в Киев в 10:37.

Поезд № 249/250 Киев — Ивано-Франковск — Черновцы 6 апреля в 15:21 отправится из Киева и прибудет в Черновцы в 08:15. В обратном направлении отправится 9 апреля в 18:10 и прибудет в Киев в 10:28.

Поезд № 177 Киев — Хмельницкий будет курсировать 7 и 9 апреля. Отправление из Киева в 6:06 и приход в Хмельницкий в 13:02. В обратном направлении отправление из Хмельницкого в 14:04 и приход в Киев в 20:43.

Поезд № 223/224 Киев — Одесса будет курсировать 7 и 9 апреля. Отправление из Киева в 7:38 и прибытия в Одессу 17:41. В обратном направлении отправление из Одессы в 11:07 и приход в 20:37.

Поезд № 201/202 Днепр — Киев будет курсировать в Киев 5 апреля и обратно 10 апреля. Отправление из Днепра в 20:42 и приход в Киев в 4:54. В обратном направлении отправление в 21:42 и приход в 6:20.

Поезд № 780/779 Винница — Сумы будет курсировать 6, 7 и 9 апреля. Отправление из Винницы в 13:43 и приход в Сумы в 21:33. В обратном направлении — отправление в 05:30 и приход в Винницу в 13:08.

Поезд № 228 Одесса — Львов отправится из Одессы 7 апреля в 23:29 и прибудет во Львов в 20:40. В обратном направлении поезд отправится 8 апреля в 20:40 и прибудет в Одессу в 09:12.

Поезд № 272/271 Одесса — Харьков 5 и 9 апреля в 16:01 отправится из Одессы и прибудет в Харьков в 8:02. В обратном направлении поезд отправится 6 и 10 апреля в 16:13 и прибудет в Одессу в 09:03.

Поезд № 210/209 Черновцы — Днепр 7 апреля отправится в 12:25 и прибудет в Днепр в 12:34 следующего дня. 8 апреля поезд отправится из Днепра в 17:31 и прибудет в Черновцы в 16:07.

Поезд № 232 Запорожье — Львов отправится 6 апреля в 15:01 и прибудет во Львов в 10:22.

Поезд № 276/275 Львов — Днепр осуществит рейсы 4, 6, 7,8 и 9 апреля в Днепр и 5, 7, 8 апреля — во Львов. Отправление из Львова в 13:00 и приход в Днепр в 08:15, в обратном направлении — отправление из Днепра в 16:30 и приход во Львов в 10:55.

Поезд № 233 Кривой-Рог — Ивано-Франковск отправится 8 апреля в 16:58 и прибудет в Ивано-Франковск в 12:55. В обратном направлении отправление 9 апреля в 14:58 и приход в 11:18.

Поезд № 168 Львов — Одесса будет курсировать 7 и 9 апреля. Отправление из Львова в 09:15 и приход в Одессу в 20:28. Из Одессы поезд будет отправляться в 10:03 и прибывать во Львов в 21:05.

Также назначены поезда на дополнительные рейсы:

Поезд № 63 Днепр — Одесса осуществит дополнительные рейсы 6, 8, 10 апреля, обратно 7 и 9 апреля. Отправление из Днепра в 19:37 и приход в Одессу в 6:38. Отправление из Одессы в 21:54 и приход в Днепр в 08:50.

Поезд № 92 Константиновка — Одесса осуществит дополнительные рейсы 5, 7, 9 апреля и обратно 4, 6, 8, 10 апреля. Отправление из Константиновки в 15:30 и приход в Одессу в 08:04, из Одессы поезд отправится в 13:28 и прибудет в Константиновку в 05:40.

Поезд № 95 Черкассы — Львов осуществит дополнительный рейс 8 апреля и обратно 9 апреля. Отправление из Черкасс в 19:23 и приход во Львов в 10:45. Отправление из Львова в 12:50 и приход в Черкассы в 4:16.

Поезд № 787/788 Харьков — Константиновка 9 апреля отправится из Харькова в 19:03 и прибудет в Константиновку в 23:30. В обратном направлении поезд отправится 10 апреля в 5:00 и прибудет в Харьков в 09:50.

Поезд № 736 Киев — Запорожье осуществит рейсы 7 апреля. Отправление из Киева в 14:47 и приход в Запорожье в 21:58. В обратном направлении поезд отправится в 22:58 и прибудет в Запорожье в 06:10 следующего дня.

Ранее УЗ отложила повышение тарифов на проезд пассажиров железнодорожным транспортом.

Напомним, Укрзализныця открыла продажу билетов на 12 дополнительных поездов, которые будут курсировать на пасхальные праздники.

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