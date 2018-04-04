Директор Национального антикоррупционного бюро Украины Артем Сытник заявил, что пока не знает, когда следствие сообщит о подозрении фигурантам дела "ПриватБанка". Этот материал можно прочитать и на украинском языке "ПриватБанк" национализировали в декабре 2016 года Фото: EPA "Сумма ущерба, которая установлена в производствах НАБУ, – более 150 млрд грн. Это то, что было украдено уже после Революции достоинства. Львиную долю этой суммы составляют средства, которые были выведены из "ПриватБанка". Расследование касается как топ-менеджмента "ПриватБанка" и их возможных незаконных действий перед национализацией, так и сотрудников Нацбанка Украины, которые, вероятно, причастны к незаконным действиям при национализации "ПриватБанка". Расследование продолжается, оно очень сложное, так как вы сами знаете, что "ПриватБанк" – это действительно финансовая пирамида, которая строилась годами, и за день это невозможно расследовать. Прогнозировать, когда будут подозрения (а они будут), я пока не могу", – сказал Сытник. Согласно решению правительства от 18 декабря 2016 года, государство на 100% стало собственником "ПриватБанка".НБУ в июле 2017 года опубликовал отчет финансового аудита "ПриватБанка", проведенный компанией Ernst&Young, согласно которому накануне национализации банк представлял собой финансовую пирамиду.После этого экс-владельцы банка, а также связанные с ними офшоры и физические лица начали подавать десятки исков в украинские суды, в которых обжалуют процедуру национализации и требуют компенсаций за связанные с ней финансовые потери.16 января НБУ заявил, что согласно расследованию компании Kroll, до национализации "ПриватБанк" был объектом масштабного мошенничества, которое привело к убыткам минимум в $5,5 млрд. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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