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Сытник: "ПриватБанк" – финансовая пирамида, которая строилась годами, и за день это невозможно расследовать
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04.04.2018 14:03
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Директор Национального антикоррупционного бюро Украины Артем Сытник
заявил, что пока не знает, когда следствие сообщит о подозрении
фигурантам дела "ПриватБанка". Этот материал можно прочитать и на
украинском языке "ПриватБанк" национализировали в декабре 2016 года
Фото: EPA "Сумма ущерба, которая установлена в производствах НАБУ,
– более 150 млрд грн. Это то, что было украдено уже после Революции
достоинства. Львиную долю этой суммы составляют средства, которые
были выведены из "ПриватБанка". Расследование касается как
топ-менеджмента "ПриватБанка" и их возможных незаконных действий
перед национализацией, так и сотрудников Нацбанка Украины, которые,
вероятно, причастны к незаконным действиям при национализации
"ПриватБанка". Расследование продолжается, оно очень сложное, так
как вы сами знаете, что "ПриватБанк" – это действительно
финансовая пирамида, которая строилась годами, и за день это
невозможно расследовать. Прогнозировать, когда будут подозрения (а
они будут), я пока не могу", – сказал Сытник. Согласно решению
правительства от 18 декабря 2016 года, государство на 100%
стало собственником "ПриватБанка".НБУ в июле 2017 года опубликовал
отчет финансового аудита "ПриватБанка", проведенный компанией
Ernst&Young, согласно которому накануне
национализации банк представлял собой финансовую
пирамиду.После этого экс-владельцы банка, а также связанные с
ними офшоры и физические лица начали подавать десятки
исков в украинские суды, в которых обжалуют процедуру
национализации и требуют компенсаций за связанные с ней финансовые
потери.16 января НБУ заявил, что согласно расследованию
компании Kroll, до национализации "ПриватБанк" был объектом
масштабного мошенничества, которое привело к убыткам минимум в $5,5
млрд.
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