. Тарифы на электроэнергию и отопление в Украине в разы меньше, чем в странах Европы, передает со ссылкой на НКРЭКУ.

В частности, Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, обнародовала всеукраинскую информацию и статистическую информацию европейских институтов о потреблении населением энергоресурсов и предоставленные коммунальные услуги.

Согласно этим данным, украинцы ежемесячно в среднем потребляют 160 кВт∙ч электроэнергии, в то время как, например, поляки - 169 кВт∙ч, венгры - 220 кВт∙ч, словаки - 230 кВт∙ч, румыны - 135 кВт∙ч. То есть по этому показателю мы находимся посередине.

В то же время тарифы в Украине на электроэнергию наименьшие. Так, украинцы платят 1,28 грн/кВт∙ч, в то время как поляки 4,63 грн/кВт∙ч, то есть в 3,6 раза меньше.

Аналогичная ситуация сложилась с отоплением. В Украине тариф составляет 1300 грн/Гкал, а в Словакии - 3460 грн/Гкал, то есть в 2,6 раза меньше.

Напомним, 30 марта Международный валютный фонд заявил, что Украина должна выполнять обещания по согласованию цены на газ с рыночной в рамках программы кредитования в размере 17,5 млрд долларов.

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