Как известно, Путин в четвертый раз переизбран на пост главы России, пишет со ссылкой на .

На этот раз у него к гражданам страны кардинально другой подход, за счет которого он получил максимальное число голосов избирателей.

Его позицию на ближайшие годы метко изобразил известный карикатурист Сергей Елкин. Он опубликовал новую карикатуру на Путина.

На рисунке изображены четыре Путина, которые едут на осле. И если в предыдущие годы правления глава России обещал гражданам улучшение, то теперь он резко изменил тактику, намекая, что вокруг только одни враги, отвлекая внимание от бедности, плохого уровня жизни в стране и других общественных проблем.

Отметим, что по словам российского журналиста Алексея Венедиктова, за годы своего президентства Россией руководили три разных Путина – глава Кремля несколько раз менял свой стиль правления.

— Sergey Elkin (@Sergey_Elkin)

Как уже сообщалось ранее, осторожный скандал ослабил Путина. 30 стран на сегодня высылают послов своих, даже не просто послов, которые занимаются, например, культурой, а шпионов. Это же профессия президента , это маленькие путины в каждой стране, которых высылают. Это личная пощечина, а также осторожный скандал, который ведет к изоляции России как федерации и несет негативный месседж перед инаугурацией Путина, а в России к такому относятся очень серьезно.

Путин еще не зашел на новую должность, еще не завершились пропагандистские фильмы на российских экранах, а уже произошел большой скандал. Он раньше мог влиять, покупать политиков, вмешиваться в выборы, и на это закрывали глаза. Более того, он даже ворвался в Грузию, Крым, на Донбасс.

Только отравление Скрипача начало пробуждать европейскую западную сознание, они в слабой России начали видеть врага. Это, кстати, и является ослаблением России, ибо играть из-под стола у нее получалось значительно лучше.

Если сейчас будет Запад против России, то Россия проиграет. Китай не будет союзником на Ближнем Востоке друзей они тоже не найдут. Россия останется наедине с Западом, бедностью и отсталостью и санкциями, которые на нее наложены. Есть миф про всесильного Путина, но я в это не верю. Обычно так про него говорят пророссийские политики в украинском парламенте.

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