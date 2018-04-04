В Раде зарегистрирован очередной законопроект по лому, как ожидается, по пролонгации действия экспортной пошлины

В Верховной Раде зарегистрирован очередной законопроект по металлолому "О внесении изменений в раздел ІI "Заключительные и переходные положения" закона Украины "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно снижения дефицита лома черных металлов на внутреннем рынке". Его текст отсутствует, но ожидается, что изменения будут касаться очередной пролонгации действия экспортной пошлины EUR30/тонна.

Законопроект, подготовленный рядом депутатов из разных фракций, в частности, Радикальной партии, поступил в парламент 4 апреля 2018 года, зарегистрирован под №8226 и направлен на рассмотрение руководства ВР.

До вынесения на рассмотрение в зал парламента документ должен пройти комитет по вопросам промышленной политики и предпринимательства (основной), а также комитеты по вопросам налоговой и таможенной политики, по вопросам экономической политики, по вопросам бюджета, по вопросам предотвращения и противодействия коррупции, по вопросам евроинтеграции.

Как сообщалось, закон "О внесении изменений в некоторые законы Украины о снижении дефицита лома черных металлов на внутреннем рынке" (№1455-VIII) был принят 12 июля 2016 года, в результате с 15 сентября 2016 года на год были повышены ставки экспортной пошлины на металлолом до EUR30/тонна с EUR10/тонна. Одновременно была отменена регистрация импортных контрактов по лому.

В апреле 2017 года в парламенте был зарегистрирован законопроект №6382 о пролонгации действия экспортной пошлины на металлолом в размере EUR30/тонна еще на два года. 8 июня он был принят, 12 июня - подписан председателем Верховной Рады. О поддержке документа заявили премьер и Минэкономразвития.

Вместе с тем ломосборщики выступили за отмену вывозной пошлины на металлолом. Свою обеспокоенность продлением пошлины выразили и в представительстве Европейского Союза в Украине.

Президент Украины Петр Порошенко 10 июля 2017 года вернул в парламент законопроект №6382, предлагая Верховной Раде продлить действие повышенной пошлины не на два, а на один год. 13 июля 2017 года парламент проголосовал за закон с учетом предложений президента. П.Порошенко подписал данный закон.