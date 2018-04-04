Обнародованная Национальным антикоррупционным бюро Украины запись из кабинета руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назара Холодницкого является нарезкой. Об этом глава САП заявил во время выступления в Верховной Раде.

"Аудио, которое было сделано, я готов комментировать каждое слово. Я, как прокурор, готов комментировать, как процессуальный руководитель в своих производствах. То, что было опубликовано - хорошая игра на публику, нарезка всех слов. Я хочу увидеть всю запись", - заявил Холодницкий.

При этом он подчеркнул, что его пытаются дискредитировать уже в течение двух лет, а записями много кто сейчас манипулирует.

Стоит отметить, что Холодницкий не ответил на вопрос о достоверности записей.

Как сообщал svodka.net, глава Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий заявил, что имеет объяснение на все обвинения НАБУ .

Сводка.нет - Новости Украины и Мира