|Новости мира. "Черный вторник" Макрона: для президента Франции настали тяжелые времена
|04.04.2018 14:11
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Французские профсоюзы бросили вызов президенту
Во Франции проходит общенациональная забастовка железнодорожников, информирует svodka.net.
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Протест вызвали намеченные президентом Макроном реформы трудового кодекса.
Забастовка началась 3 апреля и продлится три месяца, затрагивая
два рабочих дня в неделю из пяти.
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Это первые серьезные трудности, с которыми придется столкнуться президенту Макрону с момента его избрания в мае прошлого года.
В стачке участвуют четыре крупнейших профсоюза железнодорожников. Можно ожидать, что в результате этого многие рейсы будут отменены, причем как на пригородных направлениях, так и на междугородних.
По предварительным оценкам, бастуют 77% машинистов SNCF. По заявлению компании, в «верный вторник» 34% всех ее сотрудников не вышли на работу.
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Из высокоскоростных поездов TGV, оператором которых также является SNCF, будет оставлен в расписании только каждый восьмой, и только каждый пятый на междугородних направлениях.
Железнодорожное сообщение на международных направлениях затронуто забастовкой чуть меньше: поезда Eurostar, курсирующие между Лондоном и Парижем, задействованы на 75%.
Высокоскоростные поезда компании Thalys, обслуживающие рейсы в Бельгию, Голландию и Германию, ездят по обычному расписанию, однако отменены поезда в Испанию, Швейцарию и Италию.
Сотрудники авиакомпании Air France, включая пилотов, бортпроводников и наземный персонал, требуют роста зарплат на 6% и бастуют уже четвертый день; компания осуществляет лишь 75% своих рейсов.
Профсоюзы также призывают всех мусоросборщиков примкнуть к стачке, требуя от властей создания общенациональной службы по сбору и вывозу мусора и лучших пенсионных условий. Некоторые мусорщики заблокировали въезды в коллекторы и станции по переработке отходов.
Профсоюзы энергетического сектора также объявили о забастовке, требуя, между прочего, положить конец либерализации рынка энергоресурсов и возвращения к госрегулированию.