Французские профсоюзы бросили вызов президенту

Во Франции проходит общенациональная забастовка железнодорожников, информирует svodka.net.

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Протест вызвали намеченные президентом Макроном реформы трудового кодекса.

Забастовка началась 3 апреля и продлится три месяца, затрагивая два рабочих дня в неделю из пяти.

Бастуют прежде только сотрудники государственной железнодорожной компании SNCF, однако к ним примкнули работники энергетического сектора и мусоросборщики.

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Это первые серьезные трудности, с которыми придется столкнуться президенту Макрону с момента его избрания в мае прошлого года.

В стачке участвуют четыре крупнейших профсоюза железнодорожников. Можно ожидать, что в результате этого многие рейсы будут отменены, причем как на пригородных направлениях, так и на междугородних.

По предварительным оценкам, бастуют 77% машинистов SNCF. По заявлению компании, в «верный вторник» 34% всех ее сотрудников не вышли на работу.

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Из высокоскоростных поездов TGV, оператором которых также является SNCF, будет оставлен в расписании только каждый восьмой, и только каждый пятый на междугородних направлениях.

Железнодорожное сообщение на международных направлениях затронуто забастовкой чуть меньше: поезда Eurostar, курсирующие между Лондоном и Парижем, задействованы на 75%.

Высокоскоростные поезда компании Thalys, обслуживающие рейсы в Бельгию, Голландию и Германию, ездят по обычному расписанию, однако отменены поезда в Испанию, Швейцарию и Италию.

Сотрудники авиакомпании Air France, включая пилотов, бортпроводников и наземный персонал, требуют роста зарплат на 6% и бастуют уже четвертый день; компания осуществляет лишь 75% своих рейсов.

Профсоюзы также призывают всех мусоросборщиков примкнуть к стачке, требуя от властей создания общенациональной службы по сбору и вывозу мусора и лучших пенсионных условий. Некоторые мусорщики заблокировали въезды в коллекторы и станции по переработке отходов.

Профсоюзы энергетического сектора также объявили о забастовке, требуя, между прочего, положить конец либерализации рынка энергоресурсов и возвращения к госрегулированию.

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