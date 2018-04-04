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Минэнерго запланировало повысить цену на уголь до 2535 грн за тонну с 1 апреля
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04.04.2018 14:11
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Новая рекомендованная цена выше предыдущей на 4,5% и будет
действовать для государственных шахт. Повышение цены улучшит
состояние государственных угледобывающих предприятий, считают в
министерстве Фото: EPA (архив) Стоимость за одну тонну угля
увеличится на 4,5% – с 2425 до 2535 грн, такое
решение решение было принято на совещании по вопросам
определения граничной цены на угольную продукцию, которое прошло 30
марта в министерстве. Протокол опубликован на сайте Кабмина.В
документе отмечается, что повышение цены улучшит состояние
государственных угледобывающих предприятий, создаст условия для
стабильного функционирования предприятий ТЭК и обеспечит
прохождение следующего осенне-зимнего периода.Заместитель министра
энергетики и угольной промышленности Украины Анатолий Корзун в
комментарии "Українським новинам" 3 апреля заявил, что на госшахтах
есть несколько лав, на которых при поддержке государства можно
увеличить добычу на 25%, а к концу года удвоить ее.В 2018 году на
модернизацию украинских угольных шахт из госбюджета выделят 2,5
млрд грн, заявил в конце 2017-го министр энергетики и угольной
промышленности Игорь Насалик.
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