Новая рекомендованная цена выше предыдущей на 4,5% и будет действовать для государственных шахт. Повышение цены улучшит состояние государственных угледобывающих предприятий, считают в министерстве Фото: EPA (архив) Стоимость за одну тонну угля увеличится на 4,5% – с 2425 до 2535 грн, такое решение решение было принято на совещании по вопросам определения граничной цены на угольную продукцию, которое прошло 30 марта в министерстве. Протокол опубликован на сайте Кабмина.В документе отмечается, что повышение цены улучшит состояние государственных угледобывающих предприятий, создаст условия для стабильного функционирования предприятий ТЭК и обеспечит прохождение следующего осенне-зимнего периода.Заместитель министра энергетики и угольной промышленности Украины Анатолий Корзун в комментарии "Українським новинам" 3 апреля заявил, что на госшахтах есть несколько лав, на которых при поддержке государства можно увеличить добычу на 25%, а к концу года удвоить ее.В 2018 году на модернизацию украинских угольных шахт из госбюджета выделят 2,5 млрд грн, заявил в конце 2017-го министр энергетики и угольной промышленности Игорь Насалик. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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