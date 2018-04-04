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Холодницкий Ляшко: мне для полного счастья не хватает дома в Козине и везения в лотерею
04.04.2018 14:12
Холодницкий Ляшко: мне для полного счастья не хватает дома в Козине и везения в лотерею
Председатель САП сказал об этом с трибуны Верховной Рады
Председатель Специализированного антикоррупционной прокуратуры (САП) Назар Холодницкий в ответ на вопрос председателя фракции РПЛ Олега Ляшко заявил, что ему для счастья не хватает дома в Козине и выигрыша в лотерею.
Холодницкий Ляшко: мне для полного счастья не хватает дома в Козине и везения в лотерею Фото: unian.ua

"Вы не услышали вопрос, следовательно я еще раз вам повторяю: чего вам не хватает для полного счастья? Звание генерала вы в 30 лет получили. Звание заслуженного юриста непонятно за что из рук президента Порошенко получили. Своих друзей-бизнесменов консультируете, предоставляете персональные консультации в своем кабинете. Чего вам не хватает для полного счастья? И рыбок вам не жалко, которые всю эту ерунду вашу слушали? ", - спросил Ляшко во время заседания Верховной Рады 4 апреля.

В ответ Холодницкий сказал: "Мне для полного счастья не хватает дома в Козине и везения в лотерею, Олег Валерьевич! К сожалению, только квартира в Вишневом" .

Как известно, 3 апреля Холодницкий сказал, что  будет просить отстранить его от должности  на время следствия и потребует изменить прокуроров по его делу.

Ранее,  в кабинете Специализированного антикоррупционного прокурора ХОЛОДНИЦЬКИЙ нашли оборудования для прослушивания .

По информации "Украинской правды",  НАБУ и Генпрокуратура несколько недель  прослушивали  кабинет антикоррупционного прокурора.

Сам  Холодницкий  подтвердил , что в его кабинете нашли устройство, похожее на такой, который применяется для прослушивания. Также Луценко  подтвердил следственные действия , касающиеся Назара Холодницкий.

 

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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