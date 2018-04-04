Председатель САП сказал об этом с трибуны Верховной Рады

"Вы не услышали вопрос, следовательно я еще раз вам повторяю: чего вам не хватает для полного счастья? Звание генерала вы в 30 лет получили. Звание заслуженного юриста непонятно за что из рук президента Порошенко получили. Своих друзей-бизнесменов консультируете, предоставляете персональные консультации в своем кабинете. Чего вам не хватает для полного счастья? И рыбок вам не жалко, которые всю эту ерунду вашу слушали? ", - спросил Ляшко во время заседания Верховной Рады 4 апреля.

В ответ Холодницкий сказал: "Мне для полного счастья не хватает дома в Козине и везения в лотерею, Олег Валерьевич! К сожалению, только квартира в Вишневом" .

Как известно, 3 апреля Холодницкий сказал, что будет просить отстранить его от должности на время следствия и потребует изменить прокуроров по его делу.

Ранее, в кабинете Специализированного антикоррупционного прокурора ХОЛОДНИЦЬКИЙ нашли оборудования для прослушивания .