|Холодницкий Ляшко: мне для полного счастья не хватает дома в Козине и везения в лотерею
|04.04.2018 14:12
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Председатель САП сказал об этом с трибуны Верховной РадыПредседатель Специализированного антикоррупционной прокуратуры (САП) Назар Холодницкий в ответ на вопрос председателя фракции РПЛ Олега Ляшко заявил, что ему для счастья не хватает дома в Козине и выигрыша в лотерею.
Фото: unian.ua
"Вы не услышали вопрос, следовательно я еще раз вам повторяю: чего вам не хватает для полного счастья? Звание генерала вы в 30 лет получили. Звание заслуженного юриста непонятно за что из рук президента Порошенко получили. Своих друзей-бизнесменов консультируете, предоставляете персональные консультации в своем кабинете. Чего вам не хватает для полного счастья? И рыбок вам не жалко, которые всю эту ерунду вашу слушали? ", - спросил Ляшко во время заседания Верховной Рады 4 апреля.
В ответ Холодницкий сказал: "Мне для полного счастья не хватает дома в Козине и везения в лотерею, Олег Валерьевич! К сожалению, только квартира в Вишневом" .
Как известно, 3 апреля Холодницкий сказал, что будет просить отстранить его от должности на время следствия и потребует изменить прокуроров по его делу.
Ранее, в кабинете Специализированного антикоррупционного прокурора ХОЛОДНИЦЬКИЙ нашли оборудования для прослушивания .
По информации "Украинской правды", НАБУ и Генпрокуратура несколько недель прослушивали кабинет антикоррупционного прокурора.
Сам Холодницкий подтвердил , что в его кабинете нашли устройство, похожее на такой, который применяется для прослушивания. Также Луценко подтвердил следственные действия , касающиеся Назара Холодницкий.