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Пожизненные государственные стипендии получат 73 украинца
04.04.2018 14:14

Правительство определило перечень лиц, которым будет назначено пожизненные государственные именные стипендии, из-за преследования за правозащитную деятельность. Соответствующее решение было принято на заседании правительства 4 апреля, передает

В частности, Кабмин одобрил и представил на рассмотрение в АП приказ Президента Украины "О назначении пожизненных государственных именных стипендий гражданам Украины, которые подверглись преследованиям за правозащитную деятельность", который предусматривает назначение стипендий 37 лицам из 17 областей Украины и Киева.

Как сообщал Президент Украины Петр Порошенко назначил стипендии детям журналистов Виктора Гурняка - Устине Гурняк и Александра Черникова - Елене Черников.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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