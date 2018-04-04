Правительство определило перечень лиц, которым будет назначено пожизненные государственные именные стипендии, из-за преследования за правозащитную деятельность. Соответствующее решение было принято на заседании правительства 4 апреля, передает В частности, Кабмин одобрил и представил на рассмотрение в АП приказ Президента Украины "О назначении пожизненных государственных именных стипендий гражданам Украины, которые подверглись преследованиям за правозащитную деятельность", который предусматривает назначение стипендий 37 лицам из 17 областей Украины и Киева. Как сообщал Президент Украины Петр Порошенко назначил стипендии детям журналистов Виктора Гурняка - Устине Гурняк и Александра Черникова - Елене Черников. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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