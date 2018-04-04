|Пожизненные государственные стипендии получат 73 украинца
|04.04.2018 14:14
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Правительство определило перечень лиц, которым будет назначено пожизненные государственные именные стипендии, из-за преследования за правозащитную деятельность. Соответствующее решение было принято на заседании правительства 4 апреля, передает
В частности, Кабмин одобрил и представил на рассмотрение в АП приказ Президента Украины "О назначении пожизненных государственных именных стипендий гражданам Украины, которые подверглись преследованиям за правозащитную деятельность", который предусматривает назначение стипендий 37 лицам из 17 областей Украины и Киева.
Как сообщал Президент Украины Петр Порошенко назначил стипендии детям журналистов Виктора Гурняка - Устине Гурняк и Александра Черникова - Елене Черников.
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