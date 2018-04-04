В Одессе на 30-м году жизни перестало биться сердце местного баскетболиста Сергея Коваля, сообщает , со ссылкой на

Экс-игрок БК Одесса на протяжении последних пяти лет боролся с тяжелой болезнью – лимфомой Ходжкина (рак лимфатической системы), прошел дорогостоящие курсы лечения, спасти жизнь Сергея пытались близкие, знакомые, болельщики, профессиональные баскетболисты, клубы, которые организовывали сбор средств.

Прощание с Сергеем состоится в спорткомплексе Одесса (Высокий переулок, 17) в четверг, 5 апреля, в 10:00, отпевание пройдет в 11:20 в храме на Втором Христианском кладбище.















Сводка.нет - Новости Украины и Мира