Apple переманила главу отдела искусственного интеллекта из Google

Бывший глава отдела разработок в сфере искусственного интеллекта Google Джон Джаннандреа назначен на аналогичную должность в Apple Inc., сообщает Dow Jones со ссылкой на информированные источники.

По словам источников, ознакомившихся с письмом руководства Apple сотрудникам, он станет старшим вице-президентом компании и будет подчиняться непосредственно CEO Тиму Куку.

Пока представители Apple не прокомментировали эту информацию, тогда как пресс-служба Google подтвердила, что Дж.Джаннандреа покинул компанию.

Дж.Джаннандреа проработал в Google с 2010 года, где под его руководством разработки в сфере ИИ были внедрены в различные продукты. С 2016 года он стал директором подразделения, отвечающего за поисковик Google. Теперь он присоединится к команде, куда входят профессор университета Карнеги-Меллон Руслан Салахутдинов и профессор Университета Вашингтона Карлос Гуэстрин, специализирующийся на машинном обучении.

За ИИ в Google теперь будет отвечать Джефф Дин, работающий в компании с 1999 года и возглавляющий проект Google Brain, занимающийся нейросетями.