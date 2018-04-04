Трейлер фильма "Как разговаривать с девушками на вечеринках" разместили на канале Movieclips Trailers в YouTube. События фантастической комедии происходят в 1977 году. По сюжету, трое друзей-панков находят дом, в котором играет странная музыка, под которую танцуют загадочные люди. Выясняется, что новые знакомые героев – пришельцы. Роли исполнили Эль Фаннинг, Алекс Шарп, Николь Кидман, Рут Уилсон, Мэттью Ричард Лукас.Дата премьеры фильма пока неизвестна. Этот материал можно прочитать и на украинском языке | Фаннинг исполнила одну из главных ролей в фильме Скриншот: Movieclips Trailers / YouTube видео Видео: Movieclips Trailers / YouTube Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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