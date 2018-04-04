"Как разговаривать с девушками на вечеринках". Вышел трейлер фильма с Фаннинг. Видео
04.04.2018 14:19
Трейлер фильма "Как разговаривать с девушками на вечеринках"
разместили на канале Movieclips Trailers в YouTube. События
фантастической комедии происходят в 1977 году. По сюжету, трое
друзей-панков находят дом, в котором играет странная музыка, под
которую танцуют загадочные люди. Выясняется, что новые знакомые
героев – пришельцы. Роли исполнили Эль Фаннинг, Алекс Шарп, Николь
Кидман, Рут Уилсон, Мэттью Ричард Лукас.Дата премьеры фильма пока
неизвестна. Этот материал можно прочитать и на украинском языке
| Фаннинг исполнила одну из главных ролей в фильме Скриншот:
Movieclips Trailers / YouTube видео
Видео: Movieclips Trailers / YouTube