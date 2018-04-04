Аутентичное название Сакартвело официально не использует ни одно государство Евросоюза

Грузинский президент Георгий Маргвелашвили попросил изменить название Грузия на Георгия или Сакартвело, чтобы избавиться русифицированной версии названия государства, пишет Delfi .

В четверг комиссия рассмотрит, или принять название на литовский манер - Сакартвелия.

"Мысли 17 членов комиссии разные. Я не буду скрывать, что некоторые считают, что следует осуществить этот дружественный к Грузии шаг, поскольку он никак не повредит литовском языке" , - сказал BNS председатель комиссии Аудрис Антанайтис.

Отметим, ранее комиссия заявляла, что нет оснований менять название Грузии в литовском языке, поскольку нынешняя версия имеет длительную историю применения. Аутентичное название Сакартвело официально не использует ни одно государство Евросоюза.