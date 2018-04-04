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В Литве рассмотрят изменение названия Грузии
04.04.2018 14:20
В Литве рассмотрят изменение названия Грузии
Аутентичное название Сакартвело официально не использует ни одно государство Евросоюза
На этой неделе Государственная комиссия по литовскому языку будет решать, одобрить возможность изменения названия Грузии на Сакартвело.
В Литве рассмотрят изменение названия Грузии Фото: tudy In Lithuania

Грузинский президент Георгий Маргвелашвили попросил изменить название Грузия на Георгия или Сакартвело, чтобы избавиться русифицированной версии названия государства, пишет Delfi .

В четверг комиссия рассмотрит, или принять название на литовский манер - Сакартвелия.

"Мысли 17 членов комиссии разные. Я не буду скрывать, что некоторые считают, что следует осуществить этот дружественный к Грузии шаг, поскольку он никак не повредит литовском языке" , - сказал BNS председатель комиссии Аудрис Антанайтис.

Отметим, ранее комиссия заявляла, что нет оснований менять название Грузии в литовском языке, поскольку нынешняя версия имеет длительную историю применения. Аутентичное название Сакартвело официально не использует ни одно государство Евросоюза.

Напомним, что  спикер литовского Сейма Викторас Пранцкетис предлагал сделать в 2018 году дар Грузии и грузинскому народу. Он считает, что литовцы должны называть Грузию не Грузией, а Сакартвело .

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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