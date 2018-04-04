|В Литве рассмотрят изменение названия Грузии
|04.04.2018 14:20
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Аутентичное название Сакартвело официально не использует ни одно государство ЕвросоюзаНа этой неделе Государственная комиссия по литовскому языку будет решать, одобрить возможность изменения названия Грузии на Сакартвело.
Фото: tudy In Lithuania
Грузинский президент Георгий Маргвелашвили попросил изменить название Грузия на Георгия или Сакартвело, чтобы избавиться русифицированной версии названия государства, пишет Delfi .
В четверг комиссия рассмотрит, или принять название на литовский манер - Сакартвелия.
"Мысли 17 членов комиссии разные. Я не буду скрывать, что некоторые считают, что следует осуществить этот дружественный к Грузии шаг, поскольку он никак не повредит литовском языке" , - сказал BNS председатель комиссии Аудрис Антанайтис.
Отметим, ранее комиссия заявляла, что нет оснований менять название Грузии в литовском языке, поскольку нынешняя версия имеет длительную историю применения. Аутентичное название Сакартвело официально не использует ни одно государство Евросоюза.
Напомним, что спикер литовского Сейма Викторас Пранцкетис предлагал сделать в 2018 году дар Грузии и грузинскому народу. Он считает, что литовцы должны называть Грузию не Грузией, а Сакартвело .