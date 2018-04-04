Уровень расходов украинцев на табак и алкоголь растет из года в год. Об этом на своей странице в Facebook написал председатель Ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко, передает

“В целом украинцы, по подсчетам статистического органа страны, тратят немного меньше 8% на пагубные привычки. Так в 2016 году мы потратили 7,5% на сигареты и алкоголь, а в 2017 году — уже 7,6%”, — подчеркнул знаток.

По данным Госстатистики, в прошлом году украинцы потратили более 146 млрд гривен на табак и алкоголь. Таким образом, эта продукция оказалась на четвертом месте в списке расходов украинцев, уступая продуктам питания, оплате коммунальных услуг и транспорта.

Вместе с тем, А.Дорошенко спрогнозировал, что в этом году совокупные расходы на алкоголь и табак в украинских семьях должны несколько снизиться за счет неизменной ставки акцизов на алкоголь.

Напомним, что в Украине рекордно упали объемы производства легальной водки. Зато постоянно растет доля теневого сегмента этого рынка. Причин несколько, и основная из них — завышенные акцизы на алкогольную продукцию.

Добавим, что из-за высоких цен на крепкий алкоголь украинцы все чаще отдают предпочтение вину.

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