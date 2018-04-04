УКАБ просит МВФ поспособствовать урегулированию вопроса блокирования инновационных СЗР

"Украинский клуб аграрного бизнеса" (УКАБ) обратился в представительство Международного валютного фонда (МВФ) с просьбой обратить внимание в ходе диалога с руководством страны на проблему блокирования развития инновационных препаратов средств защиты растений (СЗР), которые не зарегистрированы или не могут быть зарегистрированы в стране производства для проведения государственных испытаний и научных исследований пестицидов.

Согласно сообщению на сайте УКАБ, причиной этого являются внесенные в 2015 году изменения в закон Украины "О пестицидах и агрохимикатах". В частности предусматривается, что для ввоза и применения незарегистрированных в Украине пестицидов для государственных испытаний и научных исследований обязательным условием является документальное подтверждение их государственной регистрации в стране, где они производятся.

"Это требование выполнить в ряде случаев невозможно, ведь препараты могут находиться одновременно в процессе государственных испытаний в стране-производителе и в Украине. Также регистрация в стране производства может не проводиться из-за нецелесообразности полевых исследований из-за отсутствия в стране производства определенного вида вредителей, болезней, бурьяна или определенных сельскохозяйственных культур", - отмечают в ассоциации.

Такое требование отсутствует в законодательстве ЕС, США и других цивилизованных стран и, как говорится в сообщении, представляет собой нетарифный торговый барьер.

По данным УКАБ, на начало 2018 года из-за этого требования компании-производители оригинальных СЗР приблизительно на 60% сократили инвестиции в научно-исследовательскую деятельность в Украине. Заблокированными остаются около 95% образцов инновационных препаратов для государственных испытаний и научных исследований, что существенно замедляет развитие отечественной аграрной науки в области защиты растений и негативно влияет на работу национальных научно-исследовательских учреждений.

"Украина теряет свои позиции в рейтинге ведения бизнеса из-за искусственно созданных дискриминационных условий выхода инновационных технологий на рынок, а также отстает от ведущих аграрных стран минимум на 3-5 лет в части инновационных технологий защиты растений", - добавили в ассоциации.

Ранее, 2 апреля, Европейская Бизнес Ассоциация (ЕБА) с подобным требованием обратилась к председателю Верховной Рады Андрею Парубию. Как отмечают в ЕБА, в июне 2017 года был разработан законопроект №6606, предусматривающий отмену условия об обязательной регистрации препарата в стране-производителе для ввоза образцов СЗР с целью дальнейших исследований.