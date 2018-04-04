В 2017 году служба произвела очередное обновление. Специалисты встроили в браузер Chrome инструмент Chrome Cleanup Tool, предназначенный для сканирования компьютера на предмет вирусов и вредоносных программ.

Он оказался не вполне безобиден, пишет со ссылкой на .

Задача этого программного инструмента – отслеживать файлы, которые могут причинить любой урон браузеру. При этом Chrome Cleanup Tool в качестве программного обеспечения использует систему от производителя антивирусов ESET.

Оказалось, что антивирус сканирует вообще все фалы компьютера, даже те, что никакой угрозы не представляют. Это сообщение вызвало бурный ответ в социальных сетях, особенно после недавнего скандала вокруг утечки данных 50 млн пользователей социальной сети Facebook. «Никто не любит сюрпризов. Все боятся „большого брата“, тем более, что технологические гиганты все чаще заходят слишком далеко — браузер просматривает файлы, абсолютно не связанные с его работой», — прокомментировал Харун Меер, основатель консалтинговой фирмы Thinkst.

Следует отметить, в разделе «Информация» браузера Chrome сказано, что сервис «периодически проверяет ваше устройство на предмет обнаружения потенциально нежелательного программного обеспечения» с января 2017 года. При этом, проверка происходит только раз в неделю. "Для почти всех пользователей эти проверки являются безобидными. А для тех, кто обеспокоен тем, что видит некоторые метаданные, могу лишь посоветовать не запускать браузер в первую очередь”, — прокомментировал редактор Virus Bulletin и организатор одной из антивирусных конференций в мире Мартин Грутен.

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