Заместитель генерального прокурора — руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Украины Назар Холодницкий извинился за нецензурную брань и настаивает на заслушивании всех фрагментов записей, обнародованных Национальным антикоррупционным бюро.

Как передает УНИАН, об этом он сказал во время выступления в сессионном зале парламента, отвечая на вопросы депутатов о том, ознакомился ли он уже с дисциплинарной жалобой в отношении него, а также на просьбу прокомментировать хотя бы один из эпизодов из этой жалобы, в частности, что касается в.и.о. министра здравоохранения Украины Ульяны Супрун.

«Вся моя позиция и все опровержения тех нарезок, и полный текст будет предоставлен квалификационно-дисциплинарной комиссии прокуроров. Я не думаю, что на парламентской трибуне нам необходимо это исследовать», — сказал Холодницкий.

Он добавил, что «ни одно дело после разговоров с кем бы то ни было не было закрыто или уничтожено». «Но показать один фрагмент и не показать другой — это немножко неправильно. На заседании КДКП я буду доказывать и будем слушать все фрагменты», — подчеркнул руководитель САП. Вместе с тем он отметил, что признает, что «там, вероятно, была нецензурная брань».

Уважаемые читатели, сайт «Политолог» на грани закрытия. Редакция просит вашей помощи: если вам понравилась эта статья, то не забывайте поделиться ею . Также подписывайтесь на наш , а также на нашу ленту в .

«Извините, но я в нашей стране в белых перчатках болото коррупции не смогу побороть. Так оно и есть, это моя слабинка. Простите меня, пожалуйста», — сказал Холодницкий. Он заверил, что каждое сказанное им слово и каждое действие, которое за этими словами следовало, свидетельствует о том, что он пытался и будет пытаться делать все, чтобы довести до логического завершения дела, а не «натягивать вину, в том числе, и помощников народных депутатов, и городских председателей там, где невозможно ее предъявить, так же, как и подозрение».

Холодницкий также высказал мнение, что подозрениями «мы разбрасываемся направо и налево».

«А потом вместо направления дела в суд мы видим года расследований. Потому что оказывается, что экспертиз нет… А люди уже привлечены, люди запятнаны, в том числе, честь и достоинство. Я не хочу так работать», — сказал он.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира