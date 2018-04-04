Национальное антикоррупционное бюро Украины столкнулось с нехваткой кадров для того, чтобы уделить максимальное внимание оборонному сектору. Такое заявление сделал руководитель НАБУ Артем Сытник во время выступления в Верховной Раде.

"Если кто-то сейчас скажет в этом зале, что там нет коррупции, то это будет ложь. И мы этим занимаемся... Каждое дело по оборонному сектору сопровождается комментариями, мы разваливаем государство, разваливаем оборонный сектор", - заявил Сытник.

При этом он подчеркнул, что это демонстрирует желание причастных к коррупции скрыть преступления.

"На самом деле, это манипуляция, цель которой, скрыть те коррупционные схемы, которые там существуют", - подчеркнул глава НАБУ.

Как сообщал svodka.net, в среду, 4 апреля, Национальное антикоррупционное бюро Украины обнародовало часть материалов , собранных в уголовном производстве в отношении главы Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назара Холодницкого.

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