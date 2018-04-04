В Генеральной прокуратуре заявили, что активист подозревается в убийстве правоохранителя и военнослужащего внутренних войск, а также в покушении на убийство военнослужащего

Активист Иван Бубенчик, которого подозревают в убийстве двух силовиков во время Евромайдана, заявил в интервью INSIDER, что его задержали 3 апреля во время прохождения таможенного контроля при попытке выехать в Польшу, информирует svodka.net.

«В пять утра я был задержан на таможне украинско-польской границы «Шегини». Я был с сыном и племянником. Сначала прошел паспортный контроль, мне сказали, что зависла программа, попросили выйти из помещения. Я прошел за ними, они уже подготовились, там стоял бус Службы безопасности Украины, аккуратно мне надели наручники, забрали телефон и привезли меня в Киев. За границу я не собирался бежать», – рассказал Бубенчик.

По словам активиста, он должен был съездить в Польшу «туда и обратно».

«Задержание было для меня неожиданным, поскольку прокуратура во время последней нашей встречи, летом 2016 года, была полностью довольна моими ответами», – добавил Бубенчик.

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3 апреля Бубенчика доставили в Печерский суд Киева для избрания меры пресечения. В Генеральной прокуратуре заявили, что активист подозревается в убийстве правоохранителя и военнослужащего внутренних войск, а также в покушении на убийство военнослужащего. Избрание меры пресечения в этот день по ходатайству адвокатов перенесли на неопределенный срок.

В феврале 2016 года в интервью изданию Bird in Flight Бубенчик рассказывал, что утром 20 февраля 2014 года он убил из автомата Калашникова двух командиров «Беркута». «Они стреляли по баррикадам в упор, нагло. Я выбирал тех, кто командовал. Слышать не мог, но видел жестикуляцию. Расстояние небольшое, следовательно на двух командиров потребовалось только два выстрела. Я убил их в затылок, и это правда», – подчеркнул активист. В ГПУ тогда отмечали, что привлечь Бубенчика к ответственности невозможно из-за амнистии, объявленной Верховной Радой. Он проходил по делу в качестве свидетеля, однако от допросов уклонялся.

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