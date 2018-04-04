Чрезвычайный и Полномочный Посол Венгрии в Российской Федерации Я.Балла объявлен в России персоной нон грата и выслан из страны. Об этом сообщает со ссылкой на заявление МИД России.

"4 апреля с.г. в МИД России был вызван Чрезвычайный и Полномочный Посол Венгрии в Российской Федерации Я.Балла. Ему вручена нота протеста и заявлено, что в ответ на недружественные и необоснованные требования Венгрии о высылке российского дипломатического сотрудника на основании бездоказательных обвинений Великобритании в адрес России из-за т.н. "дела Скрипалей" российская сторона объявляет "persona non grata" сотрудника венгерского посольства", - говориться в сообщении.

В тоже время телерадиокомпания RTBF со ссылкой на МИД Бельгии сообщает, что Россия объявила о выдворении бельгийского дипломата в ответ на подобный шаг Бельгии.

Как сообщал 4 марта экс-полковник запаса ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были найдены в бессознательном состоянии с отравлением неизвестным веществом на скамейке в торговом центре в британском городе Солсбери. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что С.Скрипаля и его дочь отравили нервно-паралитическим веществом, разработанным в России.

В ответ Лондон применил санкции. В частности, решил выслать 23 российских дипломатов. К Великобритании присоединились более двух десятков стран.

В свою очередь Россия выслала дипломатов из стран ЕС и США.

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