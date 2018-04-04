|Россия выслала еще двух послов
|04.04.2018 14:28
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Чрезвычайный и Полномочный Посол Венгрии в Российской Федерации Я.Балла объявлен в России персоной нон грата и выслан из страны. Об этом сообщает со ссылкой на заявление МИД России.
"4 апреля с.г. в МИД России был вызван Чрезвычайный и Полномочный Посол Венгрии в Российской Федерации Я.Балла. Ему вручена нота протеста и заявлено, что в ответ на недружественные и необоснованные требования Венгрии о высылке российского дипломатического сотрудника на основании бездоказательных обвинений Великобритании в адрес России из-за т.н. "дела Скрипалей" российская сторона объявляет "persona non grata" сотрудника венгерского посольства", - говориться в сообщении.
В тоже время телерадиокомпания RTBF со ссылкой на МИД Бельгии сообщает, что Россия объявила о выдворении бельгийского дипломата в ответ на подобный шаг Бельгии.
Как сообщал 4 марта экс-полковник запаса ГРУ Сергей Скрипаль и
его дочь Юлия были найдены в бессознательном состоянии с
отравлением неизвестным веществом на скамейке в торговом центре в
британском городе Солсбери. Премьер-министр Великобритании Тереза
Мэй заявила, что С.Скрипаля и его дочь отравили
нервно-паралитическим веществом, разработанным в
России.