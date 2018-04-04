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Директор ФСБ Бортников: Для подготовки всех терактов в России в 2017 году использовали мессенджеры
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04.04.2018 14:28
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Директор ФСБ России Александр Бортников утверждает, что в 2017 году
все теракты, совершенные в РФ, “координировались через глобальную
сеть через мессенджеров“. Его заявление прозвучало на фоне
конфликта с мессенджером Telegram из-за отказа предоставить ФСБ
ключи шифрования сообщений пользователей. Бортников утверждает, что
террористы в России активно пользуются мессенджерами Фото: EPA По
его информации, в 2017 году в России было совершено четыре и
предотвращено 25 терактов. Действия террористов, утверждает он, во
всех случаях “координировались через глобальную сеть через
мессенджеров, в том числе с территории Сирии и Ирака“.Заявление
Бортникова прозвучало на фоне конфликта между ФСБ и мессенджером
Telegram: 20 марта Федеральная служба по надзору в сфере связи,
информационных технологий и массовых коммуникаций РФ обязала
Telegram в течение 15 дней предоставить ФСБ ключи для декодирования
сообщений.Представитель компании заявил, что переписка
пользователей в зашифрованном виде распределяется в подсистемах на
территории разных государств и никогда не хранится в одном месте,
следовательно Telegram технически не может предоставить властям
ключи шифрования. В октябре прошлого года московский районный
суд оштрафовал Telegram за отказ сотрудничать с ФСБ.
Основатель компании Павел Дуров обещал, что власть мессенджера
продолжит защищать анонимность своих пользователей и свободу обмена
информацией. lTelegram – бесплатный мессенджер. Первый
клиент для устройств на платформе iOS был представлен 14 августа
2013 года. В марте 2018 года власть Telegram заявила, что
мессенджером пользуются 200 млн человек.
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