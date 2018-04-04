Директор ФСБ России Александр Бортников утверждает, что в 2017 году все теракты, совершенные в РФ, “координировались через глобальную сеть через мессенджеров“. Его заявление прозвучало на фоне конфликта с мессенджером Telegram из-за отказа предоставить ФСБ ключи шифрования сообщений пользователей. Бортников утверждает, что террористы в России активно пользуются мессенджерами Фото: EPA По его информации, в 2017 году в России было совершено четыре и предотвращено 25 терактов. Действия террористов, утверждает он, во всех случаях “координировались через глобальную сеть через мессенджеров, в том числе с территории Сирии и Ирака“.Заявление Бортникова прозвучало на фоне конфликта между ФСБ и мессенджером Telegram: 20 марта Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций РФ обязала Telegram в течение 15 дней предоставить ФСБ ключи для декодирования сообщений.Представитель компании заявил, что переписка пользователей в зашифрованном виде распределяется в подсистемах на территории разных государств и никогда не хранится в одном месте, следовательно Telegram технически не может предоставить властям ключи шифрования. В октябре прошлого года московский районный суд оштрафовал Telegram за отказ сотрудничать с ФСБ. Основатель компании Павел Дуров обещал, что власть мессенджера продолжит защищать анонимность своих пользователей и свободу обмена информацией. lTelegram – бесплатный мессенджер. Первый клиент для устройств на платформе iOS был представлен 14 августа 2013 года. В марте 2018 года власть Telegram заявила, что мессенджером пользуются 200 млн человек. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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