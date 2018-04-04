|Европейские страны вложат 1,5 млрд. евро в развитие искусственного интеллекта
|04.04.2018 14:29
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Президент Франции Макрона заявил, что Европа должна стать мировым лидером в области искусственного интеллектаФранция создаст союз из стран ЕС, которые стремятся развивать сферу искусственного интеллекта и сверхмощных компьютеров. В отрасль дополнительно инвестируют 1,5 миллиарда евро.
Фото: naked-science.ru
Об этом рассказал президент Франции Эммануэль Макрона в интервью Wired .
Макрона заявил, что Европа должна стать мировым лидером в области искусственного интеллекта, обогнав США и Китай. При этом Эстония, которая является лидером по использованию компьютерных технологий в Европе, пока в этот союз не входит.
Сейчас подробностей работы альянса нет. Неизвестно, в какие компании будут вкладывать инвесторы и как будут использоваться полученные технологии.
Инвестиционный союз также планирует развивать беспилотный транспорт, инновационную медицину, Big Data и др.
Напомним, что в докладе "Работа в прогрессе" аналитического центра Reform говорится, что 250 тыс госслужащих, 90 тыс администраторов и 24 тыс работников регистратуры можно заменить работами и сэкономить на налогах, а также автоматизировать 30% работы медсестер и врачей некоторых направлений. Если работы заменят тысячи государственных служащих, это поможет налогоплательщикам сэкономить миллиарды.