Президент Франции Макрона заявил, что Европа должна стать мировым лидером в области искусственного интеллекта

Об этом рассказал президент Франции Эммануэль Макрона в интервью Wired .

Макрона заявил, что Европа должна стать мировым лидером в области искусственного интеллекта, обогнав США и Китай. При этом Эстония, которая является лидером по использованию компьютерных технологий в Европе, пока в этот союз не входит.

Сейчас подробностей работы альянса нет. Неизвестно, в какие компании будут вкладывать инвесторы и как будут использоваться полученные технологии.

Инвестиционный союз также планирует развивать беспилотный транспорт, инновационную медицину, Big Data и др.