Кабмин поручил Госкомтелерадио управление имуществом "Евровидения-2017"

Кабинет министров Украины определил Государственный комитет по вопросам телевидения и радиовещания органом, осуществляющим функции по управлению государственным имуществом, приобретенным за счет бюджетных средств для проведения песенного конкурса "Евровидение-2017".

Соответствующее постановление утверждено на заседании правительства в среду.

Как отмечается в сообщении Госкомтелерадио, на подготовку и проведение песенного конкурса "Евровидение-2017" из госбюджета было выделено 455,7 млн грн. Из этой суммы 35,5 млн грн "Национальная общественная телерадиокомпания Украины" (НОТУ) израсходовала на приобретение оборудования, мебели, конструкций, спецодежды и т. д. (всего 5,168 тыс. ед. необоротных активов).

"Принятие изменений в указанное постановление позволит и в дальнейшем эффективно использовать государственное имущество, приобретенное за счет средств, предусмотренных в государственном бюджете по программе "Обеспечение подготовки и проведения песенного конкурса "Евровидение-2017", - отметил председатель Госкомтелерадио Олег Наливайко.

Как сообщалось, в 2017 году Государственная аудиторская служба Украины в ходе ревизии в НОТУ по расходам на подготовку и проведение в Киеве песенного конкурса "Евровидение" устранила или возместила нарушения на общую сумму 2,1 млн грн, предотвратила незаконные расходы на общую сумму 2,8 млн грн, установила факты незаконных расходов и недополучения НОТУ 8,6 млн грн.