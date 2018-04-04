Правительство внесло в Раду законопроект о передаче земли в собственность фермеров Проект закона позволит передать 500 тыс. Га земли в собственность 23 тыс. Фермеров Кабинет Министров одобрил и передал на рассмотрение Верховной Рады проект закона о передаче 500 тыс. Га сельскохозяйственной земли в собственность 23 тыс. Украинских фермеров, работающих на ней. Фото: з вільних джерел "Украинская землей должны владеть украинцы, а сельскохозяйственной землей - фермеры. Мы вносим законопроект, восстанавливающий справедливость в отношении фермеров. Мы приветствуем и передаем проект закона, который позволит 500 тыс. Га земли передать в собственность 23 тыс. Фермеров, которые работают на этой земле , обрабатывают ее, но до сих пор не имели права ею владеть ", - сказал премьер Владимир Гройсман на заседании правительства в среду, сообщается на сайте Кабмина. Напомним, депутаты провалили голосование за закон о стимулировании деятельности мелких фермерских хозяйств. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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