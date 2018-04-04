У ВР зареєстровано черговий законопроект щодо брухту, як очікується, стосовно пролонгації дії експортного мита

У Верховній Раді зареєстровано черговий законопроект щодо брухту "Про внесення змін до розділу ІI "Прикінцеві та перехідні положення" закону України "Про внесення змін до деяких законів України щодо зменшення дефіциту брухту чорних металів на внутрішньому ринку". Його текст відсутній, але очікується, що зміни стосуватимуться чергової пролонгації дії експортного мита EUR30/тонна.

Законопроект, підготовлений депутатами із різних фракцій, зокрема Радикальної партії, надійшов до парламенту 4 квітня 2018 року, зареєстрований під №8226 і направлений на розгляд керівництва ВР.

До винесення на розгляд у залі парламенту документ має пройти комітет з питань промислової політики і підприємництва (основний), а також комітети з питань податкової та митної політики, з питань економічної політики, з питань бюджету, з питань запобігання та протидії корупції, з питань євроінтеграції.

Як повідомлялося, закон "Про внесення змін до деяких законів України про зменшення дефіциту брухту чорних металів на внутрішньому ринку" (№1455-VIII) був ухвалений 12 липня 2016 року. Згідно з документом, з 15 вересня 2016 року на рік було підвищено ставки експортного мита на брухт до EUR30/тонна із EUR10/тонна. Водночас було скасовано реєстрацію імпортних контрактів щодо брухту.

У квітні 2017 року в парламенті було зареєстровано законопроект №6382 про пролонгацію дії експортного мита на брухт у розмірі EUR30/тонна ще на два роки. 8 червня він був ухвалений, 12 червня - підписаний головою Верховної Ради. Про підтримку документа заявили прем'єр і Мінекономрозвитку.

Водночас збирачі брухту виступили за скасування вивізного мита на брухт. Свою стурбованість продовженням мита висловили і в представництві Європейського Союзу в Україні.

Президент України Петро Порошенко 10 липня 2017 року повернув до парламенту законопроект №6382, пропонуючи Верховній Раді продовжити дію підвищеного мита не на два, а на один рік. 13 липня 2017 року парламент проголосував за закон з урахуванням пропозицій президента П.Порошенка.