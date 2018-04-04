|В деле Скрипаля появился еще один фигурант
|04.04.2018 14:34
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По данным источника Daily Mail, указаный человеке прибыл из Москвы в столицу Великобритании одним рейсом «Аэрофлота» с позднее отравленной Юлией Скрипаль, передает «РИА Новости«. Отмечается, что россиянин вернулся в РФ несколько часов спустя. Такая короткая поездка «вызывает вопросы», считают британские разведчики.
В сообщении подчеркивается, что пассажир пока не является подозреваемым, однако представляет интерес для следствия.
«Мы, действительно, верим в возможность того, что ответственные (за отравление. —Ред.) выехали из страны через несколько часов», – сказал источник.
В свою очередь, британский таблоид Sun сообщил, что россиянин вылетел обратно в Москву через пять часов после прилета в Лондон. Инцидент в Солсбери произошел примерно через сутки.
Юлия и Сергей Скрипаль