В 10.00 у здания Минздрава партия "За життя" начинет акцию за отставку и.о. министра здравоохранения Украины Ульяны Супрун, заявил народный депутат Вадим Рабинович. | Вадим Рабинович: Супрун или мы? Так сегодня стоит вопрос Фото: Вадим Рабинович / Facebook "Дорогие друзья! Супрун или мы? Так сегодня стоит вопрос. 11 апреля в 10.00 у здания Минздрава (Мариинский парк) партия "За життя" начинает бессрочную акцию по освобождению нашей страны от преступного руководителя Минздрава Супрун. Не будьте равнодушными! Нас должны быть тысячи! После нашей победы над Гонтаревой (экс-глава Нацбанка Валерия Гонтарева. – ) вся страна видела праздничный салют освобождения – и так же будет после освобождения от Супрун! И так – шаг за шагом – будем освобождать нашу страну от тех, кто ее убивает! Ждем вас, люди!" – написал нардеп. https://www.facebook.com/vadim.rabinovich.39/posts/878030295700335 Накануне в эфире телеканала NewsOne он заявил, что акция закончится, только когда Супрун уйдет с поста."Из Украины сегодня делают полигон испытаний. Но мы не позволим этого делать! Украина должна стать великой страной, а не страной, где собирается всякая шваль и проводит над украинцами свои испытания и эксперименты. Как я и обещал, после праздников партия "За життя" начинает бессрочную акцию, которая закончится только тогда, когда Супрун уйдет. И после этого мы устроим салют – уже второй – первый был после ухода Гонтаревой. А потом третий, четвертый… и так до полной победы", – пообещал политик.ВИДЕО Видео: Вадим Рабинович / YouTube 3 апреля комитет Верховной Рады Украины по вопросам здравоохранения одобрил проект обращения к Кабинету Министров Украины об увольнении и.о. министра здравоохранения Ульяны Супрун и большинством голосов выразил ей недоверие. "Решение комитета было прогнозируемым. Весь комитет выступал против Супрун. Комитет попросил ее предоставить бумаги по закупкам лекарств на миллиарды. На что она сказала профильному комитету Верховной Рады – засекретить свои покупки на миллиарды. Она очередной варяг, который с гордостью уйдет, наворовав в нашей стране и уничтожив инфраструктуру. Решения ее по трансплантации органов и крови, по проверке лекарств на украинцах – это все преступные жуткие антиукраинские решения", – прокомментировал Рабинович приговор нардепов.Перед заседанием правительства 4 апреля Супрун заявила журналистам, что решение комитета – это подтверждение правильности проводимой в стране реформы здравоохранения, сообщает "Интерфакс-Украина". "Это лучшая реклама, что наша реформа идет в правильном направлении", – заявила и.о. министра. Она также выразила мнение, что решение комитета не будет иметь последствий.Премьер-министр Украины Владимир Гройсман поддержал Супрун и заявил, что министерство должно двигаться дальше в реализации реформы здравоохранения. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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