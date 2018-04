(function() { var w = window, d = document, protocol =/https/i.test(w.location.protocol) ? 'https:' : 'http:', aml = typeof admixerML !== 'undefined' ? admixerML : { }; aml.fn = aml.fn || []; aml.invPath = aml.invPath || (protocol + '//inv-nets.admixer.net/'); aml.cdnPath = aml.cdnPath || (protocol + '//cdn.admixer.net/'); if (!w.admixerML) { var lodash = document.createElement('script'); lodash.id = 'amlScript'; lodash.async = true; lodash.type = 'text/javascript'; lodash.src = aml.cdnPath + 'scripts3/loader2.js'; var node = d.getElementsByTagName('script')[0]; node.parentNode.insertBefore(lodash, node); w.admixerML = aml; } })(); var _gaq = _gaq || []; _gaq.push(['_setAccount', 'UA-22026157-1']); _gaq.push(['_trackPageview']); (function() { var ga = document.createElement('script'); ga.type = 'text/javascript'; ga.async = true; ga.src = ('https:' == document.location.protocol ? 'https://ssl' : 'http://www') + '.google-analytics.com/ga.js'; var s = document.getElementsByTagName('script')[0]; s.parentNode.insertBefore(ga, s); })(); admixerML.fn.push(function() { admixerML.defineSlot({z: 'caaf8ac6-67ed-488d-b87c-12aca1092614', ph: 'admixer_caaf8ac667ed488db87c12aca1092614_zone_10389_sect_52_site_52', i: 'inv-nets'}); admixerML.singleRequest(); }); admixerML.fn.push(function() { admixerML.display('admixer_caaf8ac667ed488db87c12aca1092614_zone_10389_sect_52_site_52'); }); admixerML.fn.push(function() { admixerML.defineSlot({z: '4ff17246-e616-4725-994a-4e22de49f942', ph: 'admixer_4ff17246e6164725994a4e22de49f942_zone_15488_sect_52_site_52', i: 'inv-nets'}); admixerML.singleRequest(); }); admixerML.fn.push(function() { admixerML.display('admixer_4ff17246e6164725994a4e22de49f942_zone_15488_sect_52_site_52'); }); Регистрация | Вход | Facebook login USD: 27,46 -0,2815 EUR: 33,86 -0,6551 Об агентстве RSS Украинские Национальные Новости информационное агентство Осведомленность граждан объединяет страну среда, 04 апреля 2018 15:35 Украинские Национальные Новости Осведомленность граждан объединяет страну Главная

Эксклюзивные новости В Нацполиции рассказали, как расследуют дело чиновников "Украэроруха" Луценко не придет сегодня в ВР отчитываться по инциденту с Холодницким - источник

Суд по делу Януковича завтра допросит свидетелей из Крыма

Убийство двух милиционеров в феврале 2014 года: ГПУ объявила подозрение активисту Майдана

Посольство Польши не будет предъявлять претензии из-за сожжения флага в Киеве - полиция

Доллар по 34 гривны: экономист сказал, когда произойдет подорожание

Запрет на въезд: защита Саакашвили не исключает, что жалобу начнут рассматривать в конце недели

Лицо мира: на остановках транспорта в Житомире разместили фото бойцов АТО

знаток рассказал, как изменятся цены на продукты накануне Пасхи

Овощи борщевого набора в Украине в разы дороже, чем в Польше

Вторник, 3 апреля 2018, 15:11 • Петро Ивасюк

Общество Подопечные оператора государственных лотерей "М.С.Л." завоевали серебро на международном футбольном турнире Понедельник, 2 апреля 2018, 18:06 • Ирина Макаренко

Политика Деньги против репутации: почему "соевые правки" убивают экономику и имидж Украины Понедельник, 2 апреля 2018, 16:09 • Петро Ивасюк /* */ Погода Погода в Киеве влажность: давление: ветер: Погода в Луганске Погода в Запорожье Загрузка... Новости: Мультимедиа Вернуться к списку RSS Архив /* 1 ? url_parts[1] : ''; var target = '/ru/news/media'; if (target) { target += '/' + dat[0] + '/' + dat[1] + '/' + dat[2]; } if (target && (target != url)) { window.location.href = target; } return false; } }); } $(document).ready(function(){ $.datepicker.setDefaults($.datepicker.regional['ru']); setupCalendar(); }); /*]]> */ Среда, 4 апреля 2018, 15:22 • Алёна Мазуренко • 1128 Версия для печати Робот София снялась для обложки Cosmopolitan фотогалерея /* */ На обложке мартовского номера журнала Cosmopolitan India появилась робот София, передает со ссылкой на Instagram журнала. В ролике, робот, одетая в блестящий топ ручной работы от дизайнера Наби из Нью-Дели, говорит: "Намасте, Индия, я – София, самый продвинутый робот-гуманоид в мире". Так, для обложки Cosmopolitan India Софию одели в платье индийского дизайнера Тании Хануджи. Мартовский выпуск Cosmopolitan India вышел с двумя обложками. Кроме робота Софии для журнала снялась индийская актриса Сонам Капур. Однако, это не первый опыт Софии в индустрии моды. Ранее издание о моде и стиле жизни Stylist также поместило ее на обложку. There’s something a bit different about the cover star of Stylist’s 400th issue - swipe to discover what it is & check back at lunchtime to find out more… . . . @realsophiarobot #therobottakeover #issue400 #robots #AI Допис, поширений Stylist Magazine (@stylistmagazine) 23 Січ 2018 р. о 12:01 PST Напомним София умеет изображать более 60 эмоций. Также в ее глазах есть камеры для установки зрительного контакта с собеседником. В октябре София, которую создала компания из Гонконга Hanson Robotics, получила гражданство Саудовской Аравии. Внешность гуманоида смоделировали наподобие актрисы Одри Хепберн. Всего в мире существует 12 роботов София. “Namaste India” - Sophia. Meet Sophia @realsophiarobot- the world’s most advance humanoid robot on our limited edition digital cover for March issue. On Sophia Top: @theworldofnabi #CosmoIndiaMarch #CoverStar #CosmoIndia #CosmoIndiaExclusive @hansonrobotics Допис, поширений Cosmopolitan India (@cosmoindia) 11 Бер 2018 р. о 10:36 PDT Сводка.нет - Новости Украины и Мира



видео видео сводки новости софия апреля cosmopolitan для Теги: унн lite