"Анализ доходов и расходов не позволяет приобрести квартиру в центре Киева"

" Я был против, господин Сергей, чтобы какая-аналитическая справка заменила производства по вашей квартиры по 350 000 долларов. Я был против. Но я вас информирую, что так, с опозданием, но это производство зарегистрировано. И я жду от органов следствия, чем оно закончится. Потому что анализ доходов и расходов не позволяет приобрести квартиру в центре Киева ", - заявил Холодницкий, отвечая на вопрос Лещенко.

Напомним, скандал вокруг квартиры Лещенко - это событие 2016 года. Депутат Верховной Рады, который до 2014 года работал журналистом, приобрел жилье площадью 192 кв. м в клубном доме на улице Франко в центре Киева по 7500000 гривен.

15 февраля Печерский районный суд Киева признал народного депутата (БПП) Сергея Лещенко не повинным в инкриминируемом ему административном правонарушении при покупке квартиры в центре столицы.