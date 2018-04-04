|Против Лещенко снова возбудили дело из-за квартиры
|04.04.2018 14:38
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"Анализ доходов и расходов не позволяет приобрести квартиру в центре Киева"Председатель Специализированного антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий заявил, что депутат Верховной Рады Сергей Лещенко стал фигурантом уголовного производства в связи с приобретением дорогой квартиры в центре Киева.
Сергей Лещенко. Фото: 24tv.ua
" Я был против, господин Сергей, чтобы какая-аналитическая справка заменила производства по вашей квартиры по 350 000 долларов. Я был против. Но я вас информирую, что так, с опозданием, но это производство зарегистрировано. И я жду от органов следствия, чем оно закончится. Потому что анализ доходов и расходов не позволяет приобрести квартиру в центре Киева ", - заявил Холодницкий, отвечая на вопрос Лещенко.
Напомним, скандал вокруг квартиры Лещенко - это событие 2016 года. Депутат Верховной Рады, который до 2014 года работал журналистом, приобрел жилье площадью 192 кв. м в клубном доме на улице Франко в центре Киева по 7500000 гривен.
15 февраля Печерский районный суд Киева признал народного депутата (БПП) Сергея Лещенко не повинным в инкриминируемом ему административном правонарушении при покупке квартиры в центре столицы.
Выяснилось, что 3,770 млн гривен нардеп получил как заем от владелицы "Украинской правды" Алены Притулы; 77 тыс. Долларов, или 1988000 гривен, он снял с депозитов, оформленных на его мать; 150000 гривен дала девушка нардепа Анастасия Топольская; еще 1,780 млн гривен составили личные сбережения Лещенко.