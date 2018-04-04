Правительство в этом году инвестирует 1 млрд грн на поддержку фермерства в Украине.

Кабинет министров Украины поддержал законопроект о передаче в собственность фермерам 500 тысяч гектаров земли. Соответствующее решение было принято сегодня на заседании правительства, информирует svodka.net.

«Украинской землей должны владеть украинцы, а сельскохозяйственной землей должны владеть фермеры, а не большие агрохолдинги. Поэтому мы вносим очень важный законопроект и восстанавливаем социальную справедливость в отношении украинских фермеров… Мы сейчас примем и передадим в парламент проект закона, который позволит 500 тысяч гектаров земли передать в собственность 23 000 фермерам, которые работают на этой земле, обрабатывают ее, но в связи с отсутствием справедливости не имели права ею владеть», — сказал премьер-министр Владимир Гройсман.

Он также напомнил, что правительство в этом году инвестирует 1 млрд грн на поддержку фермерства в Украине.

«Я готов быть основным лоббистом украинских фермеров… Я призываю всех объединиться вокруг идеи поддержки фермерства», — отметил премьер.

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