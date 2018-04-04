Полиция разыскивает двух юношей, которые сбежали из одного из медучреждений во Львове. Об этом сообщили в отделе коммуникации Главного управления Национальной полиции Львовской области.

"Вчера в полицию поступила информация о том, что с одной из львовских больниц сбежали двое несовершеннолетних юношей в возрасте 15 и 17 лет. Сейчас правоохранители устанавливают их местонахождение. Молодые люди были одеты в спортивные костюмы", - сообщили в Нацполиции.

Корреспонденту удалось узнать, что оба пациента сбежали из Львовской областной клинической психиатрической больницы.

Напомним, полиция нашла 14-летнего подростка из Кировоградской области, который сбежал из дома, чтобы признаться в любви девушке из Киевской области.

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