14 стран членов организации поддержали подготовленное РФ заявление по делу об отравлении в Великобритании бывшего российского шпиона Сергея Скрипаля, заявили в посольстве РФ в Нидерландах. Россия готова сотрудничать с ОЗХО Фото: RussianEmbassyNL ‏/ Twitter Инициированное Россией заседание организации было посвящено отравлению в Великобритании бывшего российского шпиона Сергея Скрипаля."Замминистра Каламанов на сессии ОЗХО: мы готовы сотрудничать как с ОЗХО, так и в рамках организации", – говорится в сообщении.В посольстве добавили, что 14 стран членов организации поддержали подготовленное РФ заявление по делу Скрипаля."Мы считаем необходимым убедиться, что эта проблема будет решена в правовых рамках, используя весь потенциал КЗХО (Конвенции о запрещении химического оружия – )", – сообщили в дипмиссии.4 марта 66-летнего Скрипаля и его 33-летнюю дочь Юлию госпитализировали в британском Солсбери. Следствие выяснило, что во время покушения использовался разработанный в России нервно-паралитический агент "Новичок". 22 марта премьер Великобритании Тереза Мэй, сославшись на результаты экспертизы, сообщила канцлеру ФРГ Ангеле Меркель и президенту Франции Эммануэлю Макрону, что агент производился в России.После этого около 30 стран мира решили депортировать российских дипломатов. Кремль принял симметричные меры.Спикер МИД РФ Мария Захарова заявляла, что "Новичок" никогда не разрабатывали в РФ. По ее словам, он мог быть создан в странах Запада бывшими советскими учеными. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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