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Отравление Скрипаля. Россия заявила на сессии Организации по запрещению химоружия о готовности сотрудничать
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04.04.2018 14:43
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14 стран членов организации поддержали подготовленное РФ заявление
по делу об отравлении в Великобритании бывшего российского шпиона
Сергея Скрипаля, заявили в посольстве РФ в Нидерландах. Россия
готова сотрудничать с ОЗХО Фото: RussianEmbassyNL / Twitter
Инициированное Россией заседание организации было посвящено
отравлению в Великобритании бывшего российского шпиона Сергея
Скрипаля."Замминистра Каламанов на сессии ОЗХО: мы готовы
сотрудничать как с ОЗХО, так и в рамках организации", – говорится в
сообщении.В посольстве добавили, что 14 стран членов
организации поддержали подготовленное РФ заявление по делу
Скрипаля."Мы считаем необходимым убедиться, что эта проблема будет
решена в правовых рамках, используя весь потенциал КЗХО
(Конвенции о запрещении химического оружия – )", –
сообщили в дипмиссии.4 марта 66-летнего Скрипаля и его 33-летнюю
дочь Юлию госпитализировали в британском Солсбери.
Следствие выяснило, что во время покушения использовался
разработанный в России нервно-паралитический агент
"Новичок". 22 марта премьер Великобритании Тереза Мэй,
сославшись на результаты экспертизы, сообщила канцлеру ФРГ Ангеле
Меркель и президенту Франции Эммануэлю Макрону, что агент
производился в России.После этого около 30 стран мира решили
депортировать российских дипломатов. Кремль принял
симметричные меры.Спикер МИД РФ Мария Захарова заявляла,
что "Новичок" никогда не разрабатывали в РФ. По ее словам, он
мог быть создан в странах Запада бывшими советскими учеными.
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