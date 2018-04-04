Один из главных пропагандистов Кремля Владимир Соловьев цинично высказался в адрес украинцев, усомнившись в том, что они являются европейским народом. Очередное оскорбление пропагандист озвучил в эфире своего политического «ток-шоу», передает издание .

Кроме того, он обвинил их в отказе от собственной идентичности якобы в угоду Европейскому союзу. Оскорбительные высказывание прозвучали в эфире его программы «Вечер с Соловьевым» на телеканале «Россия 1».

Бурную реакцию у пропагандиста вызвало заявление украинского журналиста Вячеслава Ковтуна о том, что Украина входит в семью европейских народов.

«В какой семье? Что вы с ума сходите? Вас ни в какую семью не брали. Даже и не пахнет этим», — едко ответил Соловьев.

В свою очередь, Ковтун напомнил ему, что Украина подписала и ратифицировала с ЕС соглашение о свое евроинтеграции.

Однако Соловьев, желая унизить украинцев, продолжил озвучивать свои доводы о том, что это якобы не имеет никакого смысла.

«Хочу вам напомнить, что такое же соглашение у другого брата европейских народов — у Египта. То есть, такого рода соглашения — много у кого. И мы хорошо относимся к этим странам. Но почему вы так стремитесь отказаться от собственной идентичности? Вы что, европейцы, что ли?» — цинично высказался он.

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Ковтун возразил ему, отметив, что еще ни одна страна в Европе не потеряла своей самобытности.

Но Соловьев, противореча сам себе, ответил, что таковой страной является Украина (при том, что минутой ранее он заявил, что не считает украинцев европейцами).

«Вы, вы отказались. В этом и разница. Вы даже свой язык! Министр иностранных дел Климкин что сказал сделать с вашим языком?» — возмутился Соловьев, намекая на предложение главы украинского МИД перейти с кириллицы на латиницу.

На слова Ковтуна о том, что это исключительно мнение министра, пропагандист отреагировал едким смешком.

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