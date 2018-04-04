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Даша Астаф"єва у сяючому комбінезоні продемонструвала великі груди (ФОТО)
04.04.2018 14:46
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Відома співачка Даша Астаф'єва, яка кілька останніх тижнів активно худне, "звітуючи" шанувальникам у мережі світлинами, продемонструвала несподівано пікантний образ у сяючому комбінезоні.

"Запускаємо сонячні зайчики", - підписала фото зірка.

Схоже, що світлина - результат нещодавньої фотосесії зірки на одному з київських дахів і шанувальники переконані - вийшло вражаюче!

Допис, поширений Дария Астафьева (@da_astafieva) 4 Кві 2018 р. о 2:38 PDT



Допис, поширений Дария Астафьева (@da_astafieva) 4 Кві 2018 р. о 2:29 PDT


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