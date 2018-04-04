|Даша Астаф"єва у сяючому комбінезоні продемонструвала великі груди (ФОТО)
|04.04.2018 14:46
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Відома співачка Даша Астаф'єва, яка кілька останніх тижнів активно худне, "звітуючи" шанувальникам у мережі світлинами, продемонструвала несподівано пікантний образ у сяючому комбінезоні.
"Запускаємо сонячні зайчики", - підписала фото зірка.
Схоже, що світлина - результат нещодавньої фотосесії зірки на одному з київських дахів і шанувальники переконані - вийшло вражаюче!
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