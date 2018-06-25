Эта праздничная неделя дает нам шанс воспользоваться последними возможностями, которые подарит нам растущая Луна. Таинственный и сложный период Полнолуния приходится как раз на первый выходной праздничный день - четверг. А начиная с пятницы, нужно перестраиваться - наступает период убывающей Луны. Вместе с ним приходит время подведения итогов, подтягивания хвостов, и завершения процессов.

Понедельник, 25 июня, лучше только всецело посвятить заботам о других людях. Сегодня на нас продолжают влиять энергии двух лунных дней - с утра это 12-е, а после шести часов вечера 13-е лунные сутки. Этот период не должен быть слишком активным, но Луна в Стрельце добавляет этому понедельнику внутреннего огня и настойчивости. Будет уместным направить эти энергии на сочувствие, сопереживание и помощь другим людям. В эти лунные сутки категорически не рекомендуется погружаться в суету и заниматься исключительно собой. Главное, что надо делать сегодня - раздавать долги и подарки.

Вторник, 26 июня, может подарить вам вполне благоприятные события, при условии, что вы не будете "тешить" свое "эго". Продолжающиеся 13-е лунные сутки дают довольно много энергии, но тратить ее нужно не на себя, а на других. Луна продолжает гостить в Стрельце и помогать тем, кто "легок на подъем". Один из символов этого вторника - Змея, кусающая себя за хвост. Это очень глубокий символ, который говорит о том, что каждый наш поступок имеет свою предысторию и свое продолжение. И каждый наш шаг навстречу другим людям, это шаг навстречу себе.

В среду, 27 июня, с самого утра можно радостно заняться собой - благодатные 14-е лунные сутки открывают вам все двери. В эту среду можно успешно и активно осуществлять все те дела, которые присущи периоду прибывающей Луны. А именно: покупки и продажи, знакомства и собеседования, обсуждение новых идей и проектов, новые договоренности, строительство и ремонт. В общем, первые шаги в любых, намеченных вами делах, благоприятно сделать именно в 14-й лунный день, а присутствие Луны в активном Стрельце продолжает создавать для нас "попутный ветер". Но, как в сказке про Золушку, в определенное время все эти чудеса закончатся и начнутся опасные и тревожные 15-е лунные сутки. В эту среду этот переход состоится в конце рабочего дня - около семи часов вечера. Постарайтесь к этому времени "свернуть" активность и оказаться в привычной и доброжелательной обстановке.

Четверг, 28 июня - самый сложный день этой недели. Хорошо, что этот день - выходной, и прекрасно то, что Луна перемещается в хладнокровный знак Козерога. Это поможет всем знакам Зодиака пережить период Полнолуния наиболее безопасно для себя. Но, бдительность и осторожность нельзя терять ни в коем случае - провокации этого дня можно сразу и не заметить. Не давайте втягивать вас в конфликты и споры, и учтите, в этот день даже разговор "ни о чем" может перерасти в грандиозный скандал и даже драку. Из полезных дел, которыми вы можете заняться, на первом месте, как всегда, уборка. Для этого дела всегда найдется "место приложения". Продержаться надо до вечера - до наступления 16-х лунных суток, которые принесут нам облегчение и умиротворение.

Пятница, 29 июня, обещает быть прекрасным днем. Это нам обеспечивают 16-е и 17-е лунные сутки. Смело можно радоваться, вселиться и праздновать, но это уже вечером. А утром надо перестроить себя под ритмы убывающей Луны. А это значит, на время отложить все новые планы и идеи, и заняться тем, что уже сейчас находится "в процессе". Можно, конечно в эту пятницу просто "отпустить себя" и заняться радостным ничегонеделанием. Но, если вам хочется чем-нибудь занять свой ум, советую вам заглянуть на месяц-другой в прошлое и посмотреть, что там осталось "висеть" недоделанного, и уделить внимание этим делам. Так, спокойно и неторопливо пройдет этот выходной летний день.

С субботой, 30 июня, нам в этот раз не очень повезло. 17-й лунный день обычно считается благоприятным и праздничным, но только если не выпадает на субботу. В противном случае, его положительные свойства переходят в отрицательные. Если не проявить в этот день сдержанности и осмотрительности, то он неожиданно может превратиться в пьяную оргию неадекватных личностей. Но, в эти праздники Луна "на нашей стороне", она переходит в знак Водолея, и "сглаживает острые углы", а это позволяет нам чувствовать себя увереннее и спокойнее. Тем не менее в эту субботу нужно воздержаться от шумных компаний и употребления спиртных напитков. Кроме того, я советую вам в этот выходной день избегать всяких трудностей - не преодолевайте себя, не делайте того, чего не хочется, забудьте на время слова "надо" и "должны".

В воскресенье, 1 июля, практически весь день на нас действуют 18-е лунные сутки. Символ этого дня - Зеркало, и все, происходящее вокруг, будет отражением нашего внутреннего мира. Поэтому, если что-то пойдет не так, не злитесь и не обижайтесь, а задумайтесь, что нужно изменить в себе, чтобы поменять вашу жизненную ситуацию. И наоборот, если случится что-нибудь хорошее: вас поблагодарят или похвалят - порадуйтесь. Так Вселенная дает вам понять, что вы на верном пути. Главное - отдыхайте, занимайтесь тем, чем считаете нужным, и ни о чем не беспокойтесь.

А подробнее о том, что ждет нас на следующей неделе - в следующем выпуске лунного гороскопа на svodka.net в понедельник.

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