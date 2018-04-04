Представительница России на международном песенном конкурсе "Евровидение" Юлия Самойлова в немецком Дюссельдорфе получила отказ в посещении музея. У себя в Instagram певица сообщила, что ее не пустили в филиал Музея мадам Тюссо.

Работники музея восковых фигур сообщили, что в случае пожара сопровождавший передвигающуюся на инвалидной коляске Юлию супруг не смог бы эвакуировать ее из не приспособленного для людей с ограниченными возможностями здания.

После переговоров Юлии Самойловой все-таки удалось попасть в музей.

Как сообщал svodka.net.uа, представители Европейского вещательного союза заявили о том, что на Российскую Федерацию не будет наложен ни денежный штраф, н и другие санкции за скандал вокруг недопуска певицы Юлии Самойловой к участию в нынешнем международном песенном конкурсе "Евровидение" и отказа в его трансляции

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