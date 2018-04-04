В деле о получении будто бы при задержании бывшим народным депутатом Александром Шепелевым телесных повреждений экспертиза не завершена. Об этом сообщили в СБУ.

"Еще идет экспертиза", - сказали в СБУ.

Напомним, 8 февраля экс-нардепа Шепелева задержали сотрудники СБУ. По данным ГПУ, относительно него Главной военной прокуратурой осуществляется досудебное расследование по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.111 УК Украины (государственная измена).

Как сообщал 10 февраля Печерский райсуд избрал Шепелеву меру пресечения в виде содержания под стражей до 8 апреля 2018 года. Генеральная прокуратура открыла уголовное производство по факту нанесения Шепелеву телесных повреждений. Установление их причин и обстоятельств поручено СБУ.

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