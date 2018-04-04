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Отопительный сезон в Киеве планируют завершить 6 апреля
04.04.2018 14:51
Отопительный сезон в Украине продолжается до 15 апреля. Но городские власти могут отключать отопление, если на протяжении трех дней среднесуточная температура будет не ниже +8°. Этот материал можно прочитать и на украинском языке Украинские города завершают отопительный сезон Фото: Gordonua.com Заместитель председателя КГГА Петр Пантелеев отметил, что такое решение было принято в связи с прогнозами Украинского гидрометцентра."С 4 апреля и в ближайшие дни среднесуточная температура воздуха будет значительно выше, чем +8°. Теплая погода сохранится и в дальнейшем", – сказал он. Пантелеев также отметил, что административные здания в столице начали отключаться от тепла еще раньше, по индивидуальным заявкам, их было больше 500.Отопительный сезон в Украине продолжается до 15 апреля. Но городские власти могут отключать отопление, если на протяжении трех дней среднесуточная температура будет не ниже +8°.Вчера отопительный сезон завершили во Львове, Николаеве и Херсоне.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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