Отопительный сезон в Украине продолжается до 15 апреля. Но
городские власти могут отключать отопление, если на протяжении трех
дней среднесуточная температура будет не ниже +8°. Этот материал
можно прочитать и на украинском языке Украинские города завершают
отопительный сезон Фото: Gordonua.com Заместитель председателя КГГА
Петр Пантелеев отметил, что такое решение было принято в связи с
прогнозами Украинского гидрометцентра."С 4 апреля и в ближайшие дни
среднесуточная температура воздуха будет значительно выше, чем +8°.
Теплая погода сохранится и в дальнейшем", – сказал
он. Пантелеев также отметил, что административные здания
в столице начали отключаться от тепла еще раньше, по индивидуальным
заявкам, их было больше 500.Отопительный сезон в Украине
продолжается до 15 апреля. Но городские власти могут отключать
отопление, если на протяжении трех дней среднесуточная температура
будет не ниже +8°.Вчера отопительный сезон завершили во Львове,
Николаеве и Херсоне.
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