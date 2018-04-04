|В Одессе на ходу загорелся трамвай с пассажирами
|04.04.2018 14:54
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В среду, 4 апреля, во время движения загорелся трамвай с пассажирами. Об этом сообщает Odessa.Online.
По данным издания, иницдент произошел в районе Пересыпи. Пассажири во время движения заметили в салоне трамвая задымление, транспортное средство безотлагательно остановили. Водитель и кондуктор смогли своими силами локализировать возгорание до приезда спасателей.
Очевидцы отмечают, что трамвай не доехал буквально несколько метров до пожарного депо.
Стоит отметить, что в результате инцидента никто не пострадал. В настоящее время правоохранители пытаются установить причину возгорания.
Как сообщал svodka.net, в Таиланде загорелся двухъярусный автобус, в результате чего погибли 20 человек.
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