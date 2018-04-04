В среду, 4 апреля, во время движения загорелся трамвай с пассажирами. Об этом сообщает Odessa.Online.

По данным издания, иницдент произошел в районе Пересыпи. Пассажири во время движения заметили в салоне трамвая задымление, транспортное средство безотлагательно остановили. Водитель и кондуктор смогли своими силами локализировать возгорание до приезда спасателей.

Очевидцы отмечают, что трамвай не доехал буквально несколько метров до пожарного депо.

Стоит отметить, что в результате инцидента никто не пострадал. В настоящее время правоохранители пытаются установить причину возгорания.

Как сообщал svodka.net, в Таиланде загорелся двухъярусный автобус , в результате чего погибли 20 человек.

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