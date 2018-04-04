В жизни харьковчан нередко происходят курьезные ситуации. Накануне Дня смеха журналисты спросили у людей, которые всегда спешат на помощь, есть ли место юмору и курьезам на рабочем месте.

Как рассказали полицейские, медики и спасатели, харьковчане часто заставляют их улыбаться, передает со ссылкой на .

Харьковские спасатели говорят, что в курьезные ситуации попадают чаще только дети. Например, в июле прошлого года семилетний мальчик, играя в прятки с сестрой, залез в стиральную машину и не смог из нее самостоятельно выбраться. Спасателям пришлось смазать ребенка растительным маслом, чтобы достать его из ловушки.

Попадают в интересные ситуации и взрослые: один "Ромео" попытался покорить возлюбленную, забравшись в окно общежития, но зацепился ногой за газовую трубу и застрял между этажами. Освобождать его пришлось сотрудникам ГСЧС.

Но в последнее время таких случаев стало меньше, отмечают спасатели. "Родители стали внимательнее присматривать за детьми. А взрослые понимают, что есть глупости, которые нередко могут привести и к трагическим последствиям", — отмечает помощник начальника ГУ ГСЧС в Харьковской области Игорь Лупандин.

Случаются нестандартные ситуации и с копами. Недавно автолюбитель предъявил экипажу сувенирное "водительское удостоверение" на имя Виктора Януковича.

Медиков также часто заставляют смеяться пациенты. "35-летний мужчина, который злоупотреблял алкоголем, поругался с мамой, которая не дала ему денег на очередную чекушку. Решил он на нее психологически влиять, путем попытки суицида. Алкаш выбрал первые попавшиеся на мамином столике таблетки, которым, к счастью для него, оказалось слабительное "Пиколакс", и выпил их. Мать вызвала скорую. Когда она нас спросила, что же ей делать. Мы с фельдшером хором, едва сдерживая смех ответили: "Запасаться бумагой!". Ну а пациента госпитализировали в психиатрический стационар", — рассказал нам педиатр Денис Арман, который ранее работал на скорой помощи.

А на днях суд приговорил к трем годам лишения свободы с испытательным сроком незадачливого вора, который прикинулся... грузом. В Днепре парень залез в ящик и попросил друга отправить посылку в Харьков. По пути затейник открыл чужие посылки и прихватил с собой ноутбук, смартфон и дорогие часы. Но, к несчастью для фантазера, во время выгрузки его обнаружили.

"АЛЛО! ПОЛИЦИЯ?". НЕСТАНДАРТНЫЕ ВЫЗОВЫ

Харьковчанку тревожит, что по улице ходят примерно десять коров и облизывают автомобили.

В доме у мужчины разбился градусник. Этот факт он хочет зафиксировать в присутствии полицейских.

Заявителя беспокоит, что во дворе кто-то играет и пускает стеклянные "кораблики".

Мужчина нашел окурок и решил поставить в известность полицию.

Некий Волонд позвонил копам, чтобы сообщить, что в урнах находятся рваные пакеты, а в школе нарисованы запрещенные знаки.

Заявительницу напугали граждане, которые собрались возле двора. Женщина решила, что это колдуны.

Заявителя обеспокоил неизвестный в маске и плаще, который стоял у кафе на перекрестке улиц Новгородской и Динамовской.

У ребенка, который любит поиграть в компьютерные игры, во время очередной забавы украли оружие. Об этом он сообщил патрульным и указал, что у него есть адрес другого игрока.

Харьковчанке не дает покоя тот факт, что в соседней квартире, где пять лет никто не живет, работает холодильник. Она просит наряд полиции открыть квартиру.

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