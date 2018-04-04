Пора с новой силой признать, что Трамп — огромная опасность для США, для стабильности американской внешней политики и, соответственно, для только мира. Все то давление, которое за последние полтора года было оказано на путинскую администрацию со стороны Вашингтона, стало результатом активности со стороны кого угодно (советников, министров, истеблишмента), но только не американского лидера. Лично он не только не сделал ничего для усиления изоляции Москвы, но и, напротив, предпринял массу попыток вытащить Путина из этой «долговой ямы».

Официальные лица, окружающие Трампа, постоянно повторяют, что именно президент якобы принимал те или иные решения в отношении России. Однако это ложь — ложь во спасение репутации американского института президентства как такового. Чтобы понять это, довольно посмотреть на реальные поступки Трампа, а не приписываемые ему теми чиновниками, которые зависят от него в силу служебного положения и профессиональной этики. Недавний звонок Трампа Путину — это явка с повинной: он не только не затронул тему Скрипаля, но и пригласил его в Белый дом. И это после применения Россией боевого отравляющего вещества против ближайшего американского союзника — первой в истории НАТО химатаки на территории европейской страны, да еще и со стороны постоянного члена Совбеза ООН!

Я уже не говорю про то, что Трампа просто продавили в вопросе поставки оружия Украине: как недавно сообщили американские СМИ, тот сопротивлялся и не понимал, почему он должен заботиться об этой проблеме.

Что касается санкций в соответствии с «Законом о противодействии противникам Америки», то Трамп попросту провалил его исполнение, в то время как нам предлагается радоваться уже тому, что он не отменил прежние ограничительные меры.

Удивило и его неожиданное заявление о желании вывести войска из Сирии: возникло чувство, будто сразу после выдворения 60 российских дипломатов Трампу лично звонили из Москвы, потребовав выполнять «сделку». При этом весь американский силовой блок поддерживает ввод дополнительных войск в Сирию на фоне укрепления там России и Ирана. И это лишь один из многих примеров того, какой бардак царит в Белом доме из-за того, что в нем заправляет фактический агент Путина.

Американские спецслужбы постоянно жалуются на запрет отвечать Москве на ее провокации. И после только этого мы должны поверить в то, что Трамп лично изгнал российских послов?

Тем, кто предложит мне вспомнить Дэйр-эз-Зор, где мы все убедились в отсутствии у России боеспособной армии, я отвечу: совершенно бесспорно, что не Трамп давал намек атаковать россиян: это было сделано американскими военными в рамках инструкций о неотложных оборонительных действиях.

Трамп как президент США должен был возглавить кампанию против России после инцидента в Солсбери. Вместо этого он начал прикрываться европейскими союзниками, пообещав выдворить сотрудников российской дипмиссии только при условии, что таким же образом поступят и его партнеры за океаном. Это не поведение лидера. Это поведение того, кто боится взять на себя ответственность за правильное и смелое решение.

Очнитесь. Взгляните в лицо правде. Прекратите надеяться на Трампа. Он никогда и ни при каких обстоятельствах не станет по собственному желанию делать хотя что-то, что навредит российскому режиму и тем более лично Путину. На протяжении трех лет Трамп не сохраняет постоянства ни в чем, кроме одного — в вопросе комплиментарности в адрес российского коллеги. Я говорил об этом в первые несколько месяцев после его инаугурации, а затем просто наблюдал, решив дождаться критической массы аргументов. Они был получены после недавнего звонка Трампа Путину.

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Как и у бывшего главы ЦРУ, лично у меня нет иного объяснения такому поведению, кроме одного: у путинских спецслужб есть компромат на Трампа — компромат, который, скорее только, спрятан так, что Мюллер не докажет и не выявит его наличие, потому что доказывание в американском суде — это сложный процесс, обставленный огромным количеством ограничений и оговорок. Как именно российские спецслужбы оповестили Трампа о наличии у них компромата, мы точно не знаем и, скорее только, никогда не узнаем (здесь я соглашусь с Фельштинским). В любом случае, есть тысячи способов сделать это так, чтобы об этом не узнала ни одна разведка мира. Путинские разведчики — мастера намеков.

И запомните: единственная причина, по которой Трамп «принимает» решения по сдерживанию российской агрессии — это прессинг со стороны истеблишмента (в широком смысле), который справедливо подозревает его в постыдном сговоре с Кремлем. Хотя здесь, скорее только, правильнее говорить не о сговоре, а о банальном страхе Трампа перед тем, какой ушат нечистот может вылиться на него в случае, если он поведет себя хотя немного более «неприветливо» в отношении бессменного российского диктатора. Парадоксально: для ужесточения политики США в отношении России понадобился американский президент, которого подозревают в сговоре с Россией!

Трамп часто хвастается тем, что сохраняет жесткость во взаимоотношениях с Россией. Это ложь. Сам он как личность и как субъект политики не проявил никакой жесткости. Его поведение свидетельствует об обратном: подбегать к Путину с заискивающей улыбкой и желанием пожать руку — это не значит быть жестким. Это значит быть трусливым и глупым. А также, по всей видимости, зависимым.

Что ж, наличие Трампа на посту президента — это победа самых подлых сил этого мира, в том числе и Путина. Однако в действительности Путин никакой пользы извлечь из этой победы не смог. Евроатлантические институты продемонстрировали силу, тогда как авторитарные режимы, сбивающиеся в стаю перед скорым и неизбежным историческим крахом, проявляют смехотворную суетливость, и вчерашняя встреча Путина с Эрдоганом — это очередной пример такой суетливости. Не будем, однако, забывать о том, что Эрдоган нужен Путину в гораздо большей степени, чем Путин — Эрдогану. Для турецкого лидера Путин — способ шантажировать Запад, тогда как для Путина Эрдоган — это отчаянная попытка доказать, что еще не весь мир отвернулся от него.

«Эффект Трампа» — это последняя стратегическая уловка Путина. Ни один американский политик впредь не посмеет заикнуться о симпатиях к России. Смертный приговор российскому режиму уже вынесен и постепенно — год за годом — приводится в исполнение. В Америке есть справедливое убеждение, что к 2050 году наступит критическое ослабление России во всех областях. Не тратить силы на ликвидацию того, что будет ликвидировано само по себе — в этом есть истинная историческая мудрость. Именно следовательно западные политики все чаще говорят о сдерживании России, а не прямой атаке на нее: нет смысла атаковать то, что идет к саморазрушению. Простая экономическая логика: стоите и наблюдаете, как ваш враг проваливается в вырытую им же самим яму.

А пока Путин, этот глава геополитических шакалов, может продолжать бегать от одного автократа к другому, внося смуту в мировые дела и пытаясь разрушить то немногое, на что у него еще хватает его скудеющих ресурсов: созидатель из него вышел так себе, зато разрушитель — вполне приличный. Убивать, красть, подрывать, дестабилизировать, высасывать жизненные силы — это единственное, в чем преуспел путинский режим.

Путин тешит себя иллюзией значимости для собственного народа, но даже для самих россиян он не более, чем каменный идол, которого выбросят на помойку сразу после его физической смерти. Что уж говорить о положении Путина в мировом сообществе! Он презираем. Его ненавидят. Ему желают политического небытия. Против него объединяются. Все, что вызывает он и его режим у нормальных людей — это желание брезгливо отойти в сторону.

Для того, чтобы понять тщетность попыток России воспользоваться своим преимуществом, в том числе фактором Трампа, можно взглянуть на новый случай в деле Скрипаля: вчера российская пропаганда радостно ухватилась за заявление директора Портон-Дауна о невозможности установить страну происхождения «Новичка». «Не наша работа», — сказал директор британской химической лаборатории, добавив, что установление государства-виновника — дело британской разведки, а не химиков, которые определяют лишь характер вещества. Спокойствие! Почему в деле Литвиненко никто не спрашивал, какая страна произвела полоний? Именно потому, что устанавливать авторство преступления должны полиция, суд и разведчики, а не узкопрофильные специалисты, привлекаемые для ответа на узкопрофильные вопросы. И все они прекрасно справились с этой задачей, как мы помним.

Скатывающаяся во все более глубокую изоляцию Москва хватается за любую соломинку в надежде выбраться из глубочайшего болота, в которое ее завело полное пренебрежение базовыми международными нормами. Путин, побежавший от отчаяния к своему единственному «союзнику» Эрдогану (ох и заплатит турецкий руководитель за эту дружбу!), рассказал нам про «20 стран», где мог быть произведен «Новичок». Вот только про мотивы этих стран как-то ничего не ясно (ну, кроме версии о том, что Мэй лично сварила его у себя на кухне, чтобы подставить Москву). Зато диверсионная стратегия Кремля на протяжении десятилетия — вполне себе очевидный фон для того, чтобы указать на виновников.

Российские пропагандисты решили повторить «путь MH 17», вбрасывая противоречивые версии, дабы убедить западную общественность в бесполезности поисков истины. Однако на этот раз номер не пройдет: западные СМИ тоже не спали на протяжении этих четырех лет, следовательно сумели подготовить население евроатлантической цивилизации к пониманию того, какую долго огромную угрозу представляет собой путинская власть для только человечества. У Москвы не осталось хороших ходов: ее ложь разоблачена, ее разведывательные методы известны, ее военные замыслы раскрыты. Потому на этот раз реакция Запада была не только молниеносной, но и беспрецедентно скоординированной. Это то, что больше только беспокоит Кремль. И изгнание вражеских российских разведчиков (которых почему-то именуют «дипломатами») — это не конец, а начало истории.

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