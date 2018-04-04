Украина и Польша могут провести межправительственную комиссию по торгово-экономическому сотрудничеству летом этого года. Об этом в среду рассказал журналистам заместитель министра иностранных дел Украины Василий Боднар, передает корреспондент

"Мы готовим сейчас базу для того, чтобы в ближайшее время провести комиссию. Сейчас мы хотим выйти на контакт премьеров, чтобы они встретились и продискутувалы те вопросы, которые не были решены на комиссии. Там много вопросов, связанных с практическими вещами: имплементацией кредита, вопросы, связанные с пограничными пунктами пропуска, некоторые торговые проблемы, которые возникают - много конкретных вопросов, требующих воздействия на высоком правительственном уровне... Сейчас ожидаем предложений от польской стороны оотносительно возможных дат. И комиссии, и встречи. Кроме того, как вы знаете, в среду был телефонный разговор премьеров двух стран - они так же об этом говорили и сейчас ищут время для того, чтобы встретиться. Мы надеемся на лето", - рассказал журналистам заместитель министра.

Кроме того, по словам Бондаря, Украина и Польша работают над организацией визита вице-премьера, министра культуры Польши Петра Глинского в Украину в ближайшие месяцы.

"Постараемся выйти на эту встречу в ближайшие месяцы. Опять же, этот вопрос связан с вопросами, которые интересуют украинскую сторону. Это - вопрос восстановления украинских памятников, которые были уничтожены, в том числе легально, это вопросы, связанные с законом, который был принят в отношении обновлений о "ИНП", это вопросы, связанные с защитой прав украинского меньшинства в Польше и украинских граждан ", - отметил он.

Как сообщал ранее председатель Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович сообщил, что мораторий на эксгумацию польских захоронений в Украине может быть снят после того, как польская сторона предоставит свое видение легализации и восстановления украинских памятников на территории Польши.





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