|Лещенко – Холодницкому: Лучше за свою квартиру отвечайте, которая оказалась именно в том доме, застройщика которого вы отмазывали
|04.04.2018 14:59
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В ответ Лещенко заявил, что ему нечего скрывать, следовательно он зарегистрировал недвижимость на себя, и добавил, что в 2013–2014 годах задекларировал более $100 тыс. дохода. По словам депутата, половину суммы на покупку квартиры он занял у Алены Притулы, а остальные деньги взял у любимой женщины – диджея Анастасии Топольской, которая позднее сообщила, что ее гонорары колеблются от 2 до 7 тыс. евро.
Национальное антикоррупционное бюро Украины в ходе информационно-аналитической проверки не выявило фактов незаконности источников приобретения Лещенко квартиры, однако нашло ряд других административных нарушений.Сегодня Холодницкий заявил, что согласно анализу доходов и расходов, Лещенко не мог позволить купить квартиру в центре Киева за $350 тыс. Он отметил, что в Единый список досудебных расследований были внесены данные о покупке Лещенко квартиры.НАБУ сегодня опубликовало записи прослушки кабинета Холодницкого. Один из записанных разговоров был между Холодницким и застройщиком дома, квартиру из которого хотели предложить и.о. министра здравоохранения Украины Ульяне Супрун в качестве взятки.
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