ТИС допускает участие в концессии порта "Южный" в случае принятия необходимого закона

Порт ТИС, (стивидор, оперирующий в порту "Южный, Одесская обл.) допускает участие в концессии порта "Южный", если будет принят необходимый закон.

"Да, вполне вероятно, что это будет порт "Южный", - сказал в интервью агентству "Интерфакс-Украина" совладелец и генеральный директор ТИС Андрей Ставницер.

Говоря о более мелких портах, он отметил, что, по его мнению, Украине не нужно такое количество портов, и некоторые из них можно закрыть, а некоторые переформатировать. "Херсон, Измаил, Белгород-Днестровский – тут могли бы быть туристические зоны, яхт-клубы например, которые приносили бы государству доход, а не убытки", - добавил А.Ставницер.

На вопрос относительно соображений, исходя из которых "пилотами" для концессии сделали именно порт "Херсон" и "Ольвию", он отметил, что Министерству инфраструктуры, видимо, виднее, однако подчеркнул, что ТИС не будет участвовать ни в той, ни в другой концессии.

"Не потому, что мы такие большие, глубоководные и ничего больше не замечаем вокруг. Просто есть порты, содержание которых обходится государству дороже, чем прибыль от них", - резюмировал А.Ставницер.

Как сообщалось, Верховная Рада приняла за основу законопроект №8125 "О концессии".

Как отметил глава парламентского комитета по вопросам экономической политики Андрей Иванчук, законопроект, в частности, разграничивает регулирование концессии и других форм государственно-частного партнерства, упрощает процедуру выделения земельных участков для концессионных проектов, устанавливает единую процедуру принятия решений во всех формах государственно-частного партнерства, в том числе концессии. При этом право собственности на объект концессии остается у местной территориальной громады.

Группа терминалов ТИС – крупнейший стивидорный оператор в Украине. Расположен на берегу Малого Аджалыкского лимана, в 27 км к востоку от Одессы. Порядка 700 судозаходов в год связывают ТИС с более чем 1500 портов по всему миру. Грузооборот за 2017 год составил 26,012 млн тонн.

ТИС является одним из самых глубоководных портов Украины – бездна причалов возле терминалов составляет от 15 до 16 м. Это обеспечивает максимальный размер грузовых партий и минимальные фрахтовые издержки. Общая длина восьми причалов ТИС превышает 1800 м, с перспективой расширения еще на 1500 м. Общие инвестиции группы ТИС в активы за все время работы превышает $550 млн.

Полный текст интервью с А.Ставницером будет опубликован на веб-странице агентства "Интерфакс-Украина"