Чемпионат Европы между кадетов, который должен был состояться в Киеве, перенесли в Скопье (Македония). Об этом сообщает международная федерация "Объединенный мир борьбы", передает

"Чемпионат Европы между кадетов-2018 перенесли из Киева (Украина) в Скопье (Македония)", - сказано в сообщении.

Как отмечается, чемпионат перенесли из-за обеспокоенности, что украинское министерство не сможет обеспечить равное участие представителей всех европейских наций. Как отмечается, исполнительный комитет единогласно проголосовал за перенос соревнований из Киева.

Кроме того, чемпионат "подвинут" на несколько недель - он состоится с 14 по 20 мая.

Отметим, чемпионат Европы должен состояться в Киеве 21-29 апреля.

Как сообщал украинцы завоевали три золотые медали на кадетском ЧМ по борьбе.

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