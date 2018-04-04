Руководитель САП Назар Холодницкий не оправдал ожидания Банковой во время работы на посту

Администрация президента Украины Петра Порошенко заинтересована в развитии скандала вокруг Специальной антикоррупционной прокуратуры и Национального антикоррупционного бюро из политических соображений, информирует svodka.net.

Об этом политический знаток Международного центра перспективных исследований Игорь Петренко.

Отмечается, что руководитель САП Назар Холодницкий не оправдал ожидания Банковой во время работы на посту, из-за чего возможность его отставки уже в ближайшее время очень высока. Также могут уволить и директора НАБУ Артема Сытника как потенциального конкурента Порошенко на выборах.

«Нужно убрать конкурента раньше, чтобы не запускать далеко. Да, и Сытником, и [главой НАК «Нафтогаз» Андреем] Коболевым очень довольны в США. Сытник действительно может составить конкуренцию на выборах, он может стать эдаким «украинским Макроном». Хотя он больше играет на электоральном поле демократов (Чумак, Гриценко и все наши известные антикоррупционеры)», — рассказал Петренко.

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«При этом я сомневаюсь, что в США делают ставку на кого-то одного. Как опытные политики, они раскладывают яйца в разные корзины», — резюмировал политический знаток.

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