В Украине заговорили про экспортное кредитование, Кабинет министров страны даже создал соответствующую структуру — , которое должно заработать уже к концу 2018 года.

Идея, без сомнения, хорошая и правильная, но вопрос реализации как всегда стоит отсро. Пока у нас более трёх лет обсуждают формат работы (соответствующий закон, например, был принят в декабре 2016, а ), соседние страны теми же инструментами выдавливают украинских производителей с украинского рынка.

Кейс МАЗа

За 2017 год в Украине было продано 757 грузовиков МАЗ и около 150 автобусов. В категории грузовых автомобилей грузоподъёмностью 3,5 тонн и выше доля беларуского производителя составляет 19,8%. Но эти цифры далеки от реальности — беларуская статистика оценивает количество поставок грузовых автомобилей в 1320 штук. Это больше, чем произвёл КРАЗ за весь год на все, в том числе экспортные рынки и оборонный заказ. Но, если говорить об оборонке, отдельной строкой идёт продукция «МАЗ-Богдан» и бронеавтомобили «Варта», общее количество которых неизвестно, но по косвенным признакам (информация о передаче в войска, количество поставленных комплектующих), может быть оценена как минимум в 350-400 автомобилей.

Но даже это мизер — в недавнем интервью посол Беларуси в Украине заявил, что по состоянию на конец 2017 года тут уже работает . В том числе — завод по сборке троллейбусов в Луцке, что скорее только, является очередным СП с «БОГДАНом». На этом фоне сокращается производство собственно украинской техники. Тот же КРАЗ, недавно удивил всех презентацией автомобиля, в котором д.

В Украине давно собирают технику специального назначения, начинают собирать сельскохозяйственную технику. Можно уже говорить о постепенном вытеснении украинской продукции с украинского рынка. Хотя, формально, произведённое на совместных предприятиях уже является «украинским». Возникает вопрос: почему так происходит?

Чудеса экспортного кредитования

Можно долго рассуждать о ценовой политике, качестве, рекламных кампаниях, но основной инструмент, с которым работают беларусы был создан в 2009 году. Тогда Лукашенко подписал приказ № 466 ««. Суть его проста до безобразия — иностранная компания, которая покупает в кредит беларускую продукцию может рассчитывать на погашения части процентов по кредиту со стороны беларуского Минфина. Для этого посольства от имени страны заключают отдельные договоры с кредитными и лизинговыми учреждениями в странах пребывания.

Вернёмся к интервью посла Республики Беларусь в Украине. Он, между достижений 2017 года говорит о расширении такого сотрудничества с украинскими банками и лизинговыми кампаниями. Чтобы проверить слова идём на сайт Министерства экономического развития — ведомства, которое должно создавать условия для развития (извините за тавтологию) украинского бизнеса. Смотрим тематическую страницу — «. Три государственных банка предлагают специальные программы. Из них два — «Укрэксимбанк» и «Укргазбанк» — рекламируют программы беларуского экспортного кредитования. И только 1 (ОДИН) — Ощадбанк — имеет программу поддержки отечественного производителя.

Но это слова — давайте разбираться в условиях:

Ощадбанк предлагает покупать украинскую сельхозтехнику в кредит (автомобильная техника — 17%, по партнёрским программам — от 0,1%);

Укрэксимбанк может дать кредит на аналогичную технику беларуского производства . Но дальше начинает работать беларуская программа — Минск компенсирует до 2/3 учётной ставки НБУ (но не более 8%). То есть в реальности кредит в гривне выходит под 9,5% годовых.

А теперь, ответьте мне на вопрос: чью технику купит руководитель предприятия, который не смог попасть в «партнёрскую программу Ощадбанка», но умеет считать деньги и просто «дружит с головой»?

Но покупка готовой техники — лишь часть проблемы — программа беларуский импорт распространяется в том числе на оборудование, комплектующие (запчасти, составные части, готовые узлы). Это значит, что производитель техники — совместное предприятие может получать комплектующие для той же отвёрточной сборки в кредит под 9,5% в гривне. Учитывая девальвацию национальной валюты, получается покупка с рассрочкой платежа дешевле озвученного прайса! Естественно, что такой «украинский» производитель может откровенно демпинговать на рынке, не нарушая норм о поставках продукции «отечественного производителя». Дальше — смотрим выше — можно поговорить о «партнёрской программе Ощабдбанка» под 0,1% годовых для кредитования покупателей украинской продукции. Бинго.

Поэтому, если слова беларуского посла о СП по сборке троллейбусов в Луцке правда (а я сомневаюсь, что он будет так лгать), я лично не удивлюсь, если «Богдан» свернёт дальнейшую разработку собственных моделей и сконцентрируется на выпуске БКМ (пусть и под своей маркой). Так более выгодно — только за счёт финансовых инструментов экономишь от 8%!

Что с этим делать?

Самый простой, приходящий в голову алгоритм — запрещать. Но тогда будет симметричный ответ и на возможные программы украинского экспортного кредитования.

Вопрос в другом — почему, говоря о поддержке отечественного производителя, мы чаще только ограничивается словами, дружеским похлопыванием по плечу и обещаниями «равных условий для всех», либерализации экономики, уменьшения налогового давления… как-нибудь потом. Ведь фраза «денег нет, но вы держитесь» всё же принадлежит Медведеву, а не Гройсману.

Второй вопрос «почему» заключается в сроках реализации — если идея об экспортном кредитовании была сформулирована в виде законопроекта в 2015-м вылилась в формальное создание структуры только в 2018-м? Я понимаю, что лучше поздно, чем никогда. Но при сохранении таких темпов, реальные финансовые ресурсы у созданного агентства могут появиться в 2019-м, договоры с иностранными государствами в 2020-м. Будет ли кого поддерживать к тому моменту?

Запрещать глупо, но отдавать свой рынок соседям ещё более глупо. Я могу понять ещё создание СП — как-никак рабочие места и возможность рано или поздно выйти на разработку своих технологий. Но в области реализации готовой продукции необходимы более действенные меры. Или, хотя бы большее количество финансовых инструментов. Кредиты, налоговые льготы, и много чего ещё. Денег нет, а вы держитесь — хороший лозунг, но не по отношению к производителям технологически сложной продукции. Если своих идей мало, можно переписать польские, словацкие и те же беларуские концепции. Главное — приступить к реализации, а не годами говорить о глобальных планах и успехе уже в ближайшем будущем.

Пока же странно получается — Минэкономразвития Украины даёт информацию о трёх государственных банках, из которых 2 продвигают беларуский импорт и 1 украинскую продукцию. Такое соотношение программ более подходит для сайта Министерства экономики Беларуси.

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